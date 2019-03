¿Desilusionado? La reacción de Mourinho tras conocer que Zidane volvió a ser DT del Madrid

¿Cómo le cayó la noticia? Era uno de los voceados para llegar al banquillo del Real Madrid. Es más, para cierto sector de la afición 'blanca' era el favorito; sin embargo el que volvió fue Zidane. José Mourinho , sin equipo desde que salió del Manchester United, se pronunció luego de conocer que ' Zizou ' fue el elegido para tomar las riendas de la 'Casa Blanca'.

“Me parece perfecto, con las cosas fantásticas que ha hecho en los últimos años. Me parece perfecto para el Madrid y para él una gran oportunidad para demostrar lo bueno que es, principalmente ahora con un proyecto nuevo. Me parece fantástico, que vaya todo muy bien”, comentó 'Mou' en el programa ‘El Chiringuito’.

Luego, le consultaron si se sentía desilusionado por haber sido uno de los grandes candidatos a regresar al Real Madrid y al final no ser elegido.

“¡No! ¿Cómo desilusionado? Yo nunca he dicho que me gustaba o no me gustaba. No, yo te digo que está perfecto. A mí me parece perfecto”, indicó.

Para cerrar el tema, José Mourinho aseguró que no necesita que le den ningún tipo de explicaciones desde el Real Madrid por elegir a Zidane: “¿Qué explicación? No he hablado con nadie”.

Lo pide el hincha: los rivales que Barcelona quiere en cuartos de final de la Champions League



Polémica de Champions: la teoría que explica que el gol de Cristiano Ronaldo no entró [VIDEO]



Sigue el sorteo de la Champions League vía FOX Sports: conoce los cruces de cuartos de final



Se tiene fe: la ilusión que genera en Isco la vuelta de Zidane al Real Madrid como técnico