Josep Maria Bartomeu no es más presidente del FC Barcelona. Este martes, el hasta hoy dueño del sillón blaugrana, decidió dar un paso al costado y evitar una inminente remoción a través del voto de censura.

Los malos resultados deportivo, el burofax de Messi y decisiones poco acertados fueron detonantes principales para que miles de socios soliciten su salida inmediata. Su salida fue festejada por los fanáticos culés a través de las redes sociales, aunque también estan aquellos que resaltan su labor en el club de la Ciudad Condal.

Uno de ellos es Jordi Mestre, exvicepresidente deportivo del Barça, quien no dudó en defender al directivo catalán. “Se le ataca pero que nadie olvide que si no se hubiera plantado Leo Messi no estaría en este momento en el Club”, dijo a Catalunya RadioEl .

El adios de Bartomeu

A través de una comparecencia, Josep Bartomeu brindó sus últimas palabras, explicando los detalles de su decisión, que tomó por sorpresa a muchos, ya que horas antes había anunciado que no dejaría el cargo.

“Ha sido un honor servir al club, como directivo y como presidente. He intentado asumir el cargo con responsabilidad y honradez. Espero que los próximos días se pueda cerrar la adecuación salarial de la plantilla y empleados, que si no se hace puede tener consecuencias graves en el club. Ojalá que haya un acuerdo de todas las partes”, afirmó.

“Convocamos las elecciones en la primera fecha disponible según los estatutos. Una dimisión anticipada hubiera provocado un vacío de poder en unas semanas que había que tomar decisiones de tanta importancia. No teníamos motivos por dimitir con unas elecciones convocadas en marzo. No queríamos huir pese a la presión”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR