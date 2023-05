Toda etapa gloriosa tiene su fin. El último miércoles, no hubo milagro en el Etihad Stadium. Manchester City hizo de su casa un fortín para dejar sin Champions League al vigente campeón, Real Madrid: lo goleó 4-0, con baile incluido, y lo que ha quedado claro en este 2022/23 es que la edad le ha pasado factura al plantel de Carlo Ancelotti en la actualidad.

Prueba de ello fue la actuación de Luka Modric (37 años) y Toni Kroos (33) en la volante merengue. Si bien durante más de diez años, el croata y alemán le han dado tantas alegrías la gente del Santiago Bernabéu, ahora -como todo en esta vida- este ciclo parece haber llegado a su fin y Pep Guardiola, Kevin De Bruyne y la Champions League pueden confirmarlo.

En Inglaterra, Guardiola apostó por incluir a cuatro centrocampistas (Rodri, John Stones, Ïlkay Gündogan y Kevin De Bruyne) y dicho sistema dejó en evidencia las innumerables carencias que vienen mostrando las dos leyendas del Madrid en partidos de máxima intensidad.

Así, Jude Bellingham se ha convertido en una necesidad apremiante en el mediocampo para Florentino Pérez de cara la próxima temporada y lógicamente, su fichaje exigirá alguna sorpresiva salida en Madrid.

Como se recuerda, Florentino ha estado negociando durante los últimos meses la renovación de Modric y Kroos (sus contratos vencen el 30 de junio de 2024), pero la escandalosa eliminación podría hacerlo cambiar de opinión a último momento.

El City baila al Real Madrid y acaba con el sueño de la Decimoquinta. (Foto: Agencias)

Ancelotti en la cuerda floja

Asimismo, Real Madrid entra en proceso de reestructuración, tras quedar fuera de la Champions y uno de los principales cambios iría desde la cabeza: Carlo Ancelotti. La duda que existe es darle continuidad por dos temporadas o cambiar el proceso con un nuevo estratega. Ante esa incertidumbre, en la agenda de Florentino Pérez figuran nombres que podrían ocupar su lugar.

La decisión sobre el futuro de Ancelotti es incógnita. No buscan improvisar luego de lo que sucedió con Julen Lopetegui: el español no encajó y se fue sin pena ni gloria e incluso, tuvo que renunciar a la Selección de España. La persona más confiable sería Zinedine Zidane, ya que la continuidad de Deschamps en la Selección de Francia frustró su oportunidad de llegar al banquillo galo.

Real Madrid negocia con Zinedine Zidane. (Foto: Getty)

No obstante, no sería la única opción. Xabi Alonso es del agrado de la directiva, pero ha dejado claro que no quiere dirigir a un equipo grande. En Bayer Leverkusen está conforme y no quiere dar un salto precipitado. A Florentino Pérez le gusta el perfil de Álvaro Arbeloa, que está instruyéndose en el Juvenil A con nota aprobatoria. En ese sentido, la opción de juntar a Xabi con Arbeloa de segundo atrae.





