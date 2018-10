Barcelona vs. Real Madrid es el partido que los amantes del mundo del fútbol esperan. Se enfrentan dos veces por temporada en LaLiga Santander , salvo que también lo hagan en la Copa del Rey o en la Champions League. A fin de este mes está más que confirmado que se verán las caras.

El primer equipo del Barcelona recibirá al Real Madrid en el Estadio Camp Nou este domingo 28 de octubre (10:15 a.m. hora peruana) por el marco de la fecha 10 del torneo español de primera división. Será la primera vez que se enfrenten sin la presencia de Cristiano Ronaldo en la 'Casa Blanca'; 'CR7' se fue a Juventus en el pasado mercado de fichajes.

Para el territorio latinoamericano, este cotejo entre el 'Barza' y Real Madrid será transmitido por la cadena internacional ESPN 2, en tanto que para España irá vía bein LaLiga. También podrás seguir todos los goles, jugadas y las incidencias a través de la web de Depor.

Previo al choque de los dos principales equipos del mundo, los dirigidos por Ernesto Valverde se medirán ante el Sevilla por el torneo local y chocarán con Inter de Milán por la fecha 3 de la Champions League.

Por su parte, Real Madrid - que no sabe que es marcar y ganar desde hace cuatro fechas - tendrá que medirse con Levante y Viktoria Plzen. El partido ante los culés podría significar la permanencia o salida de Julen Lopetegui.

Barcelona vs. Real Madrid: horarios y canales en el mundo

Perú : 10:15 a.m. (ESPN 2)

Colombia : 10:15 a.m. (ESPN 2)

Ecuador : 10:15 a.m. (ESPN 2)

México : 10:15 a.m. (ESPN 2)

Argentina : 12:15 p.m. (ESPN 2)

España : 5:15 p.m. (ESPN 2)