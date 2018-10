Fueron solo 14 los partidos que Julen Lopetegui dirigió como entrenador del Real Madrid. Y es que los malos resultados, sumados al 5-1 que le propinó Barcelona en el Camp Nou, hicieron que el ex DT de la Selección de España fuera sacado por la puerta falsa. Pep Guardiola no fue ajeno a esta situación.

Luego que el cuadro de Pep Guardiola, Manchester City, le ganara 1-0 en Wembley al Tottenham, el ex 'Barza' fue consultado respecto a la marcha de Julen Lopetegui del Madrid. Lamenta que no haya terminado la temporada en la 'Casa Blanca'.

"Lo siento por Lopetegui porque es mi amigo. Una persona excepcional. Hemos jugado juntos en Barcelona y tenido una excelente relación. Lo llamaré en estos días, pero es lo que hay", fue lo que dijo Guardiola en rueda de prensa.

Asimismo, dio con el motivo del despido de su colega, ex Porto. "Nadie escapa a ello. Cuando no ganas, no sigues. En los grandes clubes, mucho más. En Barcelona o el Madrid uno tiene que ganar continuamente", añadió.

Por otra parte, Pep Guardiola ya prepara el duelo de este jueves frente al Fulham por los octavos de final de la Capital One Cup. Mandaría una oncena suplente.