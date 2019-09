No le gustaba el fútbol: la historia de Junior Firpo, quien anotó su primer gol con el Barcelona

Desligarte de las costumbres de tu país no es algo que suceda de la noche a la mañana, sobre todo si con seis años todo cambia de golpe en tu vida. Junior Firpo –dominicano, pero también español– llegó a Andalucía cuando todavía era un niño sin pensar que su futuro estaría ligado al FC Barcelona. Él prefería pensar en béisbol y baloncesto, los dos deportes preponderantes en República Dominicana, pero el ‘Viejo Continente’ le trajo de sorpresa una pelota de fútbol.

Sus dos padres, que llegaron a España en busca de mejores oportunidades, empezaron a trabajar como camareros en un hotel y la recomendación hacia su hijo fue clara: juega al fútbol para ‘conectarte’ con la gente y perder la timidez. Las cosas no empezaron bien, pues las lágrimas para no entrenar acompañaban al pequeño Junior, ya que no le gustaba ese deporte. Luego, todo cambió.

Junior Firpo anotó su primer gol oficial con la camiseta del FC Barcelona. (ESPN)

Y es que todo en la vida da vueltas. Dicen que del amor al odio hay solo un paso, pero si cambiamos el orden esa frase también podría funcionar. Bueno, así fue con Firpo. Cuando su pasión empezó nadie lo frenó hasta tal punto que, en un momento dado, se perdió su primera comunión por estar practicando jugando con sus amigos.

Aunque le gustaba jugar, no le quitaba el sueño verlo. “ No me consideraba tan futbolero, pero en el 2006 tenía el poster de Kaká y la selección italiana”, contó en el diario Marca hace unos meses. Pero el entonces mediocampista del Milán no era con el que se sentía identificado. Ese era otro brasileño de nombre Michael Bastos, jugador del Olympique de Lyon. “Era el que más me gustaba porque me sentía reflejado en él”, agregó.

Michael Bastos y un golazo que anotó con la selección brasileña.

Siempre ofensivo

En el Atlético Benamiel primero y en el Puerto Malagueño después, Junior jugó de delantero, pero cuando el Real Betis le abrió las puertas del club, las cosas cambiaron para el dominicano. De jugar en área contraria a hacerlo en la propia. Firpo pasó a ser lateral izquierdo, ya que en su nuevo equipo creían que le costaba regatear, pero tenía muy buenas cualidades físicas.

Quique Setién cambió su vida. En la pretemporada del 2017 lo unió al primer equipo, pero una lesión que arrastró hasta febrero del 2018 evitó que el jugador destaque con el cuadro andaluz en la Liga Santander antes de tiempo. Las recaídas le hicieron ganar ansiedad y pasar por su peor etapa deportiva, según cuentan fuentes aledañas al diario El País de España.

Junior Firpo en la final del Europeo sub21 desarrollado en Italia este año. (Getty) Junior Firpo en la final del Europeo sub21 desarrollado en Italia este año. (Getty)

En la 2018/19 por fin pudo der el gran salto. Con los béticos jugó 24 partidos en Liga y anotó tres goles (más que Jordi Alba y Marcelo, por ejemplo). Además de su buen nivel, Firpo tenía polifuncionalidad, ya que el entrenador sabía que podía contar con él como central si la ocasión lo ameritaba. Al final, sus partidos convencieron a más de uno.

Porque antes de que el Barça pague 25 millones de euros por él, la selección española ya le había dado la fe. Fue la sub 21 exactamente que, en las Eliminatorias para la Eurocopa de Italia que se desarrolló en junio, lo convocó y dio minutos ante Andorra. Meses más tarde sería un ‘fijo’ del entrenador Luis de la Fuente en la consecución del campeonato europeo ante Alemania (2-1).

Junior Firpo le anotó al Barcelona con la camiseta del Betis. (Getty/DIRECTV)

Pero, ojo, que haber tenido minutos con categorías inferiores no reserva al ahora jugador ‘azulgrana’ de verse obligado a defender a España. Si él quisiera podría vestirse con los colores dominicanos, como ya ha hecho Mariano Díaz, delantero del Real Madrid. Al final será su decisión; mientras tanto Ernesto Valverde le sigue dando minutos en el último campeón de La Liga y en las últimas horas, ante el Getafe, anotó su primer gol oficial con su nuevo club.

► De tener el cuerpo de exfutbolsita a brillar en el City: la historia de Ilkay Gündogan, la 'máquina' alemana



► Un nuevo 'Clásico' en el mercado de fichajes: Barcelona y Real Madrid pelearán por Fabián Ruíz



► ¿Problemas para anotar? Llama a Cristiano: el espectacular salto y cabezazo de Ronaldo para el 2-0 ante SPAL



► ¡Golazo del Barcelona! El 'sombrero' de Suárez tras genial asistencia de Ter Stegen par el 1-0 ante Getafe