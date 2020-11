Vive una buena temporada tras su sorpresivo regreso a la Juventus, equipo con el que suma ya seis goles en este arranque de curso. Álvaro Morata se ha vuelto a sentir importante y ha regresado a la Selección de España. El delantero de 28 años ha asegurado que está encantado de haber recibido la confianza del seleccionador, Luis Enrique Martínez, y de no tener que sufrir viendo a la selección desde casa.

“Se pasa mal viendo los partidos por la tele, trabajo para venir aquí. Me faltan pocas cosas por cumplir en mi carrera, una de ellas es ganar algo con la selección. Hubiera sido un palo no venir, no me hubiera gustado, seguro”, manifestó en ‘El Partidazo de COPE’.

Por otro lado, quiso dejar claro que no tiene reproche alguno hacia el Atlético de Madrid ni hacia el ‘Cholo’ Simeone, con quien reveló guarda una buena relación.

“Nunca se sabe si vamos a volver a coincidir. No sé si voy a volver. En meses esto da muchas vueltas. Ahora me noto muy bien en todos los aspectos, estoy muy bien y muy tranquilo. Pero lo que venga en el futuro, nadie lo sabe”, auguró.

Y añadió: “Soy del ‘Atleti’, siempre lo seré, y quisiera transmitir a la gente que no crea todo lo que lee. Yo estoy muy agradecido al Atlético”.

El equipo donde quiere retirarse

Morata aseguró que le molesta que se ironice con sus palabras respecto a los sentimientos sobre los clubs por los que ha pasado. Y en esa línea, sorprendió cuando desveló en qué equipo le gustaría retirarse en el mundo del fútbol. Ni Real Madrid, ni Juventus, ni Chelsea... ni Atlético.

“La última camiseta que quiero vestir es la del Getafe. Tengo muy buena relación con el presidente y con la gente de allí. Creo que gracias a ellos soy el jugador que soy”, señaló el madrileño.

