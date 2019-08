¡ÚLTIMO MINUTO! Keylor Navas le pide su salida al Real Madrid

Horas de suma expectativa en el Real Madrid. El portero costarricense, Keylor Navas , no está cómodo en el club merengue y estaría buscando su desvinculación al reconocer que esta temporada no tendrá los minutos que quisiera. Le queda claro que para Zidane, Thibaut Courtois será el titular indiscutible y no importa lo que haya hecho hasta ahora para provocar lo contrario. Así lo menciona Marca en una nota versión web.

El tres veces campeón de la Champions League es -para muchos de los madridistas- el que debería apoderarse del titularato sin discusión, pero esto no ha sido así, a pesar de las grandes actuaciones que demostró durante la pretemporada en Estados Unidos. La decisión de la cúpula del club es que los sea el belga y así parece mantenerse la decisión final de Zidane.

Esa misma cúpula sabe del pedido del 'tico', por lo que están a la espera de lo que podrían ser los últimos días del mercado de pases en Europa. Según el mismo medio, ya le estarían buscando un eventual sustituto, centrándose en uno con experiencia y que pueda llegar al equipo por tan solo una temporada, ya que Lunin (a préstamo en Valladolid) tiene sitio garantizado a partir de la temporada 2020-21.

Keylor Navas en la portada de Marca. (@marca) Keylor Navas en la portada de Marca. (@marca)

En la 'Operación Neymar'

Una de las posibilidades que surge para el futuro de Keylor Navas viene desde Francia y hasta podría ser un gran negocio para el Real Madrid. Y es que no se descarta su inclusión en la Operación por Neymar, siendo moneda de cambio.

Ya cerca del final de la temporada pasada hubo un acercamiento entre el PSG y Navas, pero terminó diluyéndose con el cambio en la dirección deportiva (la llegada de Leonardo Araújo). Ahora, tras las últimas actuaciones de Areola, el entorno de Keylor busca revivir el contacto con el PSG. Para el Madrid le vendría como anillo al dedo, pues podría aprovecharlo en su intento por tener a Neymar.

