En los últimos días, en Europa se ha informado sobre la decisión de Kylian Mbappé de dejar el PSG y fichar por el Real Madrid al final de temporada. El delantero francés todavía no se ha pronunciado de forma oficial, pero cada día más personalidades del fútbol hablan de su posible llegada a España. Esta vez fue el turno del presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien aseguró que la ‘Casa Blanca’, encabezada por Florentino Pérez, está muy cerca de lograr el fichaje de ‘Donatello’. Asimismo, resaltó que es una operación que le conviene tanto al club como al futbolista.

El prodigio de Bondy termina contrato con el París Saint-Germain en junio y no tendría la intención de renovar. Tras siete años defendiendo los colores del PSG, ‘Kiki’ apunta a cambiar el Parque de los Príncipes por el Santiago Bernabéu y así cumplir el sueño que tiene desde niño. En una entrevista con Fabrizio Romano, Tebas se mostró convencido de que el galo va a fichar por el cuadro ‘galáctico’.

“Cada día que pasa le subo un 2% al porcentaje de que vaya al Real Madrid. Antes le daba un 50. Ahora un 55-60. Si a mí me preguntara le diría que lo que le conviene es buscarse una marca superior a la de ahora. Y el PSG no tiene todavía la marca mundial que tiene el Madrid”, le indicó el presidente de LaLiga al periodista especializado en el mercado de fichajes.

“Debe pensar no sólo en el presente, sino en lo que esa marca le puede aportar en un futuro. Sólo hay que ver los casos de Messi o Cristiano”, agregó Javier. Asimismo, destacó que el club ‘blanco’ es fuerte económicamente. “El Real Madrid no tiene problemas económicos. Florentino es un gran gestor del Madrid, pero no de otras cosas. Como gestor del Madrid le doy un 9, pero en la Superliga y las otras competiciones le doy un cero”, concluyó.

¿Cuánto ganará Mbappé en el Real Madrid?

En el Real Madrid son conscientes de que vestir la camiseta ‘blanca’ es un honor para cualquier futbolista. Sin embargo, no solo de gloria vive el hombre. Es por eso que el presidente Florentino Pérez está dispuesto a darle a Kylian Mbappé uno de los sueldos más competitivos en el mercado europeo.

Según ha informado Le Parisien, le ofrecería un salario neto de 25 millones de euros y Mbappé ya habría dado el OK a la cifra. Lógicamente, este número no contempla lo que el delantero francés, de 25 años, puede llegar a ganar por conceptos de publicidad y derechos de imagen.

¿Dónde empezó la carrera de Mbappé?

Mbappé comenzó su carrera en liga con el Mónaco el 2 de diciembre de 2015, jugando dos minutos como suplente ante Caen a la edad de 16 años y 347 días. Cabe mencionar que el prodigio de Bondy completó un buen debut en Ligue 1 con su actual equipo, el PSG, al contra el Metz en su primera aparición el 8 septiembre 2017.

¿En cuánto está valorizado Mbappé?

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





