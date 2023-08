Temporada tras temporada, repetidamente y casi constantemente. Aunque muchos aficionados del Real Madrid empiezan a sentirse hastiados, aún albergan esperanzas. Sin embargo, el asunto de Kylian Mbappé no deja de sacudir los cimientos del Santiago Bernabéu, con rumores que parecen imparables. No obstante, el tema parece llegar a su fin, por lo menos por ahora, ya que, recientemente, Carlo Ancelotti se presentó en una conferencia de prensa y negó la incorporación del francés al equipo madridista.

Este jueves 24 de agosto, antes del partido contra Celta, por LaLiga, ‘Carletto’ zanjó las especulaciones. ‘Kiki’ no llegará al equipo este periodo. A pesar de que el delantero decidió no renovar su contrato con el PSG, parece que, a menos que surja un imprevisto, continuará en el conjunto parisino. La posibilidad ya había disminuido, pero ahora se confirma.

“Descarto 100% el fichaje de cualquier jugador”, señaló el estratega. Ancelotti no dejó lugar a dudas con su mensaje. Sabe que debe seguir navegando con las piezas actuales. Después de la llegada de Kepa debido a la severa lesión de Courtois, no se esperan más incorporaciones a la escuadra merengue. Esto implica que Militao no tendrá un sustituto y será entre Nacho y Rüdiger quienes llenen ese espacio.

Un año más, las ambiciones de Florentino Pérez deberán esperar. La capacidad financiera no estuvo a la altura de lo que Al-Khelaïfi y los dueños del Paris Saint-Germain demandaban, una cifra que superaba los 200 millones. De esta manera, lo que resta de este mercado de transferencias se convierte en una partida cerrada para los blancos.

En la capital española esperan que ‘Donatello’ mantenga su compromiso y se una al cuadro en el próximo ciclo sin coste de pases. Sin embargo, recordando los acontecimientos pasados, es probable que se genere una saga de eventos y no se puede descartar que decida renovar su contrato nuevamente o tenga otro destino.





Mbappé en PSG

En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.





