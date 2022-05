Kylian Mbappé no llegará al Real Madrid en el mercado de fichajes de verano. A pesar de ofrecerle el oro y el moro para conseguir su firma, el delantero francés ha decidido renovar contrato con el Paris Saint-Germain hasta el 2025, dejando tirado al presidente Florentino Pérez y postergando el sueño que tiene desde pequeño. Sin embargo, no todo es malo para el cuadro de Chamartín ya que, al no haber fichado al nacido en Bondy, ha ahorrado casi 200 millones de euros que estaban destinados para su contratación.

Según el diario español La Vanguardia, la oferta del Real Madrid a Mbappé consistía en una prima de fichaje de 130 millones de euros, más 40 millones de salario por temporada y la concesión al jugador del 100% de sus derechos de imagen. Es decir, en Valdebebas dejaron de gastar 170 ‘kilos’ con las ‘calabazas’ del francés.

Semejante cantidad de dinero será utilizada para fichar a otros jugadores. En este momento, no hay nadie como Mbappé en el mercado, pero la plana mayor tiene en lista los nombres de varias estrellas que podrían reforzar otras zonas del campo. Todo dependerá de Florentino y el entrenador Carlo Ancelotti.

El primer crack que figura en la agenda de consuelo de los madridistas es nada menos que Mohamed Salah. Si bien le queda un año de contrato con el Liverpool, los ‘Vikingos’ creen que podría vestirse de blanco en verano de 2022 con una oferta que ronde los 80 millones de euros.

El delantero egipcio es uno de los viejos anhelos del Real Madrid y con la no llegada de Mbappé, Florentino Pérez podría dar por fin el gran paso. A estas alturas, el ‘Faraón’ sigue negociando con los ‘Reds’, pero aún no hay acuerdo y el campeón de LaLiga no lo pierde vista.

A Mohamed Salah se suma Paul Pogba como objetivo para reforzar la volante. Si bien el mediocampista francés llegaría como agente libre tras terminar contrato con el Manchester United, su entorno exigiría una importante prima de fichaje. En Valdebebas lo conocen de sobra tras tantos años intentando cerrar su fichaje.

El problema para el trece veces campeón de Europa es que no es el único club que anda tras los pasos de Pogba. Al ser un jugador de cartel importante, a pesar de su última campaña en Old Trafford, Barcelona y Bayern Munich han puesto la mira en el exvolante de la Juventus, cuyo valor en el mercado alcanza los 55 millones de euros.

Por último, Reece James es el jugador en la lista del Real Madrid señalado para reforzar la defensa. El crack del Chelsea tiene la capacidad de jugar como central, lateral derecho y hasta de interior. Sin embargo, su fichaje no apunta a ser fácil para los altos mandos del cuadro merengue.

Y es que el futbolista inglés tiene contrato en su club hasta mediados de 2025 y en Stamford Bridge no existe voluntad por dejarlo ir. Mucho menos en tiempos en los que la salida de Antonio Rüdiger, también al Real Madrid, está prácticamente confirmada. El alemán ya anunció que no renovará el contrato que vence en junio de 2022.

