Hace un par de meses, Antoine Griezmann rechazó al FC Barcelona por amor al Atlético de Madrid. Y con la misma seguridad de haberle dicho 'no' a los azulgranas, ahora el crack asegura que ya decidió donde quiere terminar su carrera.



La estrella de LaLiga Santander, en una entrevista con 'L'Equipe', ha explicado lo mucho que le seduce la idea de colgar las botas en un equipo de la MLS debido al espectáculo que ofrece el fútbol en Norteamérica. La ciudad está por decidirse.

“Quiero terminar mi carrera en los Estados Unidos. Todavía no sé si será en Miami o en Los Ángeles, son dos grandes ciudades. Me gusta mucho la mentalidad y la cultura del espectáculo que hay en los Estados Unidos”, comentó Griezmann.

Griezmann amplió su contrato un año con el Atlético de Madrid. (Getty) Griezmann amplió su contrato con el Atlético de Madrid hasta 2023. (Getty)

Más revelaciones de Antoine Griezmann

De otro lado, Griezmandio detalles de cómo tomó la decisión de quedarse un año más en el Atlético de Madrid y no tomar el primer vuelo con dirección a la Ciudad Esportiva del Barcelona.



"A menudo se dice que al Barça no se le dice que no, pero hice lo contrario. Es difícil decir que no a clubes como el Barça, pero realmente estoy bien aquí. Es mi casa y quiero hacer algo grande", explicó el reciente campeón del mundo.



"Cuando te dan cariño en tu casa no te vas a otro lado. En el club ( Atlético ) hicieron todo lo posible para que me sintiera bien. Me siento la pieza más importante del rompecabezas. Eso es lo que me hizo quedarme", agregó.