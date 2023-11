El virus ‘FIFA’ es caracterizado por el regreso de jugadores lesionados, tras disputar partidos con las selecciones de su país. La última jornada de las Eliminatorias Eurocopa 2024 dejó un gran afectado: Gavi. El joven futbolista, de 19 años, no jugará por el resto de la temporada, debido a la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Barcelona, su actual club, lamentó completamente esta situación y, Deco (actual director deportivo) salió al frente para dejar clara la importancia de su ausencia, mostrándole todo el respaldo al jugador.

“A día de hoy, Gavi es un jugador que no se puede sustituir. No hay en el mercado ningún jugador disponible para hacer su trabajo, ni con su mentalidad, ni con su capacidad. Discutir sobre sustituir a Gavi es un error; es una equivocación pensar que vamos a encontrar a un jugador para suplirlo. No lo encontraremos”, indicó en conferencia de prensa.

“Estamos muy tristes, pero estoy seguro de que volverá fuerte, se recuperará. Es un joven que tiene una fuerza increíble, y lo que vamos hacer es ayudarle para que vuelva fuerte, que se tome el tiempo que sea para recuperarse. Y eso es lo más importante”, agregó.

Gavi se lesionó jugando con la Selección de España. (Foto: Getty Images)

En la actualidad, Gavi ha tenido alta participación con Barcelona. A pesar de su corta edad, es fundamental en el esquema de Xavi Hernández. Ha jugado 15 partidos en la temporada (incluido LaLiga y Champions League), acumula dos goles en las competencia que disputó en el ciclo 2023/2024 y, con respecto a las Eliminatorias Eurocopa con la Selección de España, marcó dos veces.





¿Qué dijo Deco sobre el calendario de los futbolistas?

Los últimos meses han visto una gran seguidilla de partidos para los jugadores de fútbol. Las lesiones han sido un tema habitual, por lo que desde los clubes comenzaron a protestar por cómo afecta ello a la planificación anual. Precisamente, fue Deco uno de los que habló.

“La FIFA paga una indemnización a partir del vigésimo octavo día de lesión que el futbolista ha sufrido con su Selección, que es algo que está mal porque las lesiones habitualmente son de tres semanas. No cubre los primeros 28 días que nos da la FIFA y tampoco cubre el sueldo de los jugadores que están 7 u 8 meses de baja”, señaló esperando que haya un cambio en el futuro.

Deco es el actual director deportivo de Barcelona. (Foto: Getty Images)

Comunicado del FC Barcelona sobre Gavi

La institución azulgrana emitió un anuncio a través de sus medios oficiales en el que confirmó el peor panorama para el mediocampista. “Las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que el jugador del primer equipo Gavi tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco externo. En los próximos días se someterá a tratamiento quirúrgico”, apuntó al respecto.

Con esto, queda claro que el futbolista de 19 años no solo se perderá la Eurocopa de Alemania, sino también los Juegos Olímpicos de París, pues esta grave lesión lo dejará fuera de los terrenos de juegos por los próximos ocho meses. Por otro lado, desde la cúpula del FC Barcelona está preocupados por su recuperación y le brindarán todo el apoyo necesario, tanto médico como psicológico, para que pueda sobrellevar este duro momento en su corta carrera futbolística.

Opciones en la mesa para el Barcelona

Aunque Thiago Alcántara es la opción principal, según informa ESPN, el Barcelona también está considerando otras alternativas. Entre ellas, se mencionan los nombres de Guido Rodríguez del Betis y Jorginho del Arsenal. Sin embargo, ambas presentan complicaciones.

Rodríguez y Jorginho tienen un año más de contrato con sus respectivos clubes, extendiéndose hasta el 2024, lo que hace que su salida sea más compleja y costosa para el Barcelona. Además, ambos jugadores actúan como pivotes, no como interiores, por lo que su fichaje podría estar más orientado hacia el mercado de verano.





