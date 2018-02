En Real Madrid se ha manejado el nombre de Robert Lewandowski en las últimas tres temporadas. Sin embargo, el delantero polaco - estrella del Bayern Munich - nunca se puso la camiseta del merengue. Hace una par de semanas indicó que poco le importaban los rumores sobre su posible fichaje, aunque este lunes no descartó del todo una llegada al actual bicampeón de la Champions League.

En entrevista con la reconocida revista Kicker, Robert Lewandowski sostuvo que por el momento quiere centrarse en su papel con el cuadro bávaro esta temporada. Tiene objetivos claros como llevarse la Champions League antes de centrar su cabeza en cambiar de equipo.

"Ahora la verdad que no pienso mucho en ese tema. Si como jugador del Bayern estuviera pensando en los rumores que me ponen en Real Madrid no sería bueno para mí porque ya no estaría enfocado en mi actual club. Soy jugador de este equipo y quiero darlo todo. Tengo prioridades y lo demás se verá en su momento", dijo Lewandowski.

Asimismo, el polaco que estará en el Mundial Rusia 2018 con su selección apuntó lo bien que le ha hecho la llegada de Jupp Heynckes. "Es una persona extraordinaria y ya verá si se queda o no en el banquillo a final de temporada. Desde luego que me alegra trabajar con él ahora", añadió.

De otro lado, el cuadro de Robert Lewandowski se prepara para un duelo clave este martes: se medirá ante Besiktas en el Allianz Arena por la ida de octavos de final de la Champions. En la otra llave de ese día Barcelona visitará al Chelsea en un partidazo que se jugará en Stamford Bridge.