La temporada 2016-17 terminó con un mal presagio para el Málaga : el Real Madrid se coronó campeón de la Liga en La Rosaleda. Como si se tratara de un anticipo de lo que sería el presente curso. Y los peores presentimientos de los hinchas terminó por confirmarse el último jueves tras caer ante el Levante, la confirmación de que los blanquiazules jugarán en Segunda División.

Un día después de la pesadilla, los jugadores salieron al frente. Con su capitán Recio a la cabeza, y los otros capitanes Torres y Rosales al lado, visiblemente afectados y luchando por evitar derramar más lágrimas que las dejadas en el campo, dejaron un conmovedor mensaje a la afición.

"Hoy no es un día para poner excusas. Hoy, toda la plantilla al completo, queremos dirigirnos a todos los malaguistas para decirles que sentimos haberles fallado", así comienza el comunicado que ha difundido el club a través de su sitio web.



"El Málaga CF es un sentimiento. Yo lo conozco bien desde chico. Y todos los jugadores, estén aquí más o menos tiempo, se quedan con este pellizco que nunca se les olvida aunque se vayan de Málaga", continuó Recio.



En otro momento, el malaguista apunta que "lamentablemente ya no podemos dar marcha atrás, pero sí os aseguramos que no vamos a permitir que nadie baje los brazos de aquí al final y vamos a seguir hasta el último día luchando por este escudo y esta camiseta".



Finalmente, en la carta también agradecen a todos los trabajadores del club y culminan el mensaje con la promesa de regresar al Málaga a Primera División. "Se lo merece y volverá a estar muy pronto", remarcó el capitán blanquiazul.