¿Cumplirá el reto? Reguilón apostó que se tatuaría si marcaba gol con Sevilla ante Espanyol...

Ni él se tenía tanta fe, pero terminó jugando un partidazo. Sevilla tuvo un buen comienzo bajo el mando del extécnico de la selección de España, Julen Lopetegui, con una victoria 2-0 el domingo en su visita al Espanyol en el arranque de la temporada de la Liga española.



Sergio Reguilón , que está de préstamo por parte del Real Madrid, abrió el marcador con un tiro a corta distancia a los 44 minutos, y Nolito selló la victoria luego de superar a un defensa en el área a los 86 minutos.



Pero la historia para el joven lateral español no terminó en su tanto, pues en la previa había apostado que se tatuaría si se estrenaba como goleador. El jugador había acordado con Ibai Llanos, el narrador de competiciones de eSports, un comprometido reto si éste iba a verle jugar en Cornella y el lateral conseguía hacer un tanto.



Y ha sido el propio Ibai quien se ha encargado de revelar la divertida apuesta que hizo con Reguilón, con un tatuaje de por medio.



Ibai Llanos y la apuesta que hizo con Sergio Reguilón si el jugador marcaba ante el Espanyol. Ibai Llanos y la apuesta que hizo con Sergio Reguilón si el jugador marcaba ante el Espanyol.

"Loco. Mañana te dejo dos entradas para el partido, si quieres", le comunicaba Sergio a Ibai a media tarde, antes de anunciar la hora del partido y lanzar el reto. "Si vienes a verme y marco gol hago lo que quieras", expresó entonces, poniendo un caramelo en la boca de un Llanos que no dejó escapar la oportunidad. "Va, venga. Te tatúas un 'Ibai no tiene orejas en el muslo'. Tienes cojones o no", desafió. "Va, no creo que marque. Acepto", comunicó entonces un Reguilón que este domingo perdió dicha apuesta.



Sin embargo, después del partido, tanto el narrador como el futbolista fueron consultados por este divertido reto en 'Carrusel Deportivo' de la Cadena SER y ahí Reguilón ha negado que se fuera a tatuar: "Lo dije en broma. Te invito a una comida o algo", comentó entre risas.

► ¡Es la definitiva! Barcelona presentará nueva oferta al PSG por Neymar, esta vez sin Coutinho



► Messi se pone serio y aprieta al Barça: máxima presión para cerrar el fichaje de Neymar de una vez por todas



► Coutinho llegó a Múnich para firmar por el Bayern y Adidas reveló por error el dorsal que llevará



► Real Madrid no acepta los abusos del PSG: Varane más otra 'perla' blanca para dejar ir a Neymar