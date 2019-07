Matthijs de Ligt cada vez más cerca de Juventus: así desechó Mino Raiola último intento de Barcelona por ficharlo

Si existía alguna posibilidad por más remota que pareciera de que Matthijs de Ligt se acerca al Barcelona tras la presentación de su amigo De Jong, esa de dilucidó 'gracias' a su representante, Mino Raiola. El polémico agente italiano desechó el último contacto de los culés por seducir al central holandés de 19 años, que enrumba a la Juventus de Italia.

De acuerdo a una información que comparte Mundo Deportivo en su edición web, tras una llamada a De Ligt de Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, el agente italiano le recordó que no habría ninguna negociación si es que no se elevaba a 10 millones de euros netos la ficha del jugador por año. Además, que la comisión para él en estos traspasos era de no menos de 11 'kilos'. Allí se cerró toda conversación.

Y es que el agente, polémico por sus tratos en cada negociación de los cracks que representa, muchas veces termina por romper su vínculo con alguna institución, como le pasó con Real Madrid. Es más, el agente maneja a Pogba, uno de los motivos por el que la llegada del francés al conjunto de Zidane se sigue postergando

Con toda es problemática anterior y asumiendo que un jugador de 19 años no puede ganar más que una 'vaca sagrada' del club baulgrana, su fichaje queda más que descartado. Ahora, solo queda definir cuándo se hará oficial el anuncio por parte de Juventus, quien ya había cerrado el traspaso por un poco menos de 70 millones de euros al Ajax y poco más de 10 'kilos' netos de ficha anual.

