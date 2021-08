Lionel Messi se despidió este domingo del FC Barcelona en una emotiva conferencia de prensa en la que ha explicado a los medios aquella fotografía en la que aparece con los mejores jugadores del PSG durante sus vacaciones en Ibiza. El mejor azulgrana de todos los tiempos afirmó que se trató de una casualidad y no una especie de anticipo de su llegada al Paris Saint-Germain, club con el que se encuentra en negociaciones, según ha reconocido el genio argentino de 34 años.

El seis veces Balón de Oro reveló que la reunión con Di María y Paredes estaba pactada desde la Copa América. Neymar, al enterarse de la presencia de Messi en Ibiza, pidió juntarse con su excompañero en el Barcelona. Al lugar también llegó Verratti y el momento quedó inmortalizado solo dos días antes de que el club catalán anunciara la salida del ‘10′.

“La foto en Ibiza con los jugadores del PSG es una boludez. Me iba a juntar con Di María y Paredes, ya lo dijimos. Íbamos a pasar la noche. Me llama Ney y me dijo estoy en Ibiza vamos a vernos. Ahí nos juntamos todos, estaba Verratti también. Me dijeron que fuera a París, fue todo de broma, una casualidad y una foto a la que se le dio más cancha de la que tiene”, afirmó.

Todos los caminos conducen a París

Según el periódico francés Le Parisien, un acuerdo entre el PSG y el argentino podría alcanzarse “de aquí al domingo”. El periódico L’Equipe evocó por su parte un “contrato récord” de tres años, “con un salario anual de 40 millones de euros”. El rosarino podría firmar por dos temporadas más una tercera opcional.

Hacerse con los servicios del argentino supondría un golpe sobre la mesa del PSG, propiedad de los cataríes, que aún no han logrado llevar al club al título de la Liga de Campeones, a pesar de la constelación de estrellas fichadas desde su llegada.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Show Player