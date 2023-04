Los rumores sobre el regreso de Lionel Messi al FC Barcelona para la siguiente temporada no cesan. Luego de que los medios franceses informaran que el delantero argentino dejará el Paris Saint-Germain cuando acabe su contrato, las noticias sobre la vuelta del ‘10′ al Camp Nou solo van en aumento. Como si fuera poco, el crack de la selección de Argentina ha echado más leña al fuego después de conocerse que recuperó sus historias destacadas en Instagram sobre su paso por el cuadro de LaLiga Santander. La ‘jugada’ del rosarino no pasó desapercibida en redes sociales.

Tal como se observa en el perfil de Lionel Messi, el astro sudamericano ha vuelto a publicar un espacio dedicado a las mejores fotografías de su paso por el Barcelona. Hace no mucho, esta sección de su cuenta solo tenía historias con la selección de Argentina y momentos personales con su familia.

En medio de las declaraciones de los altos mandos del Barcelona, que confirmaron que irán a por Messi en verano, Leo ha tirado un guiño para todos los Culers que sueñan con su regreso dos temporadas después de haber desembarcado en el Parque de los Príncipes.

“Sabe Leo y su familia el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que, por desgracia, no fueron a buen puerto. Tengo esta espina clavada de que no pudiese seguir. Si hablamos de La Masía, hablamos de Leo. Me encantaría que volviese por lo que podría representar, no sólo a nivel deportivo. Las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien. Tenemos contactos con ellos”, dijo Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona.





Messi volvió a destacar su paso por el FC Barcelona en Instagram.





Messi y la hoja de ruta para su regreso





El plan del Barcelona pasa por ofrecerle un salario modesto para un jugador de su linaje. Sin embargo, compensará las pérdidas del ‘10′ con el dinero que lleguen de los auspiciadores atraídos por su regreso a LaLiga, tras dos temporadas jugando en el Parque de los Príncipes.

“La fórmula que más convence es ofrecerle un montante económico acorde a la delicada situación del club. A cambio, estudiarían abonarle un alto porcentaje de los ingresos que lleguen a las arcas del club por posibles patrocinios atraídos por su regreso”, publica La Vanguardia.

La información coincide con las recientes declaraciones de Xavi sobre el posible regreso de Messi. El preparador del Barcelona dijo que el argentino debe poner de su parte y hacer un esfuerzo en lo económico dada la crisis de recursos económicos en el Spotify Camp Nou.





