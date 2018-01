El portero del Espanyol, el exmadridista Diego López, que le detuvo un penal a Lionel Messi en el derbi copero de ayer ante el Barcelona, ha explicado hoy que adivinó la trayectoria del balón porque tenía estudiados los lanzamientos del argentino.



"Me tiré a la izquierda porque es donde Messi ha lanzado más estadísticamente", ha afirmado Diego López tras el entrenamiento que la plantilla blanquiazul ha hecho esta mañana en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.



De todos modos, el exguardameta del Real Madrid y del Milán ha reconocido la dificultad de frenar al argentino. "Es complicado, Leo es impredecible, porque los ha lanzado prácticamente a todos los sitios. Los últimos dos penaltis que me lanzó lo hizo a la izquierda e intenté aguantar lo máximo posible para despistarle", ha indicado.



Diego López se ha mostrado "feliz" por haber parado la pena máxima, un acción que, a la postre, permitió la victoria por la mínima de su equipo (1-0) en el RCDE Stadium.



Aunque se ha convertido en el único portero que le ha detenido dos penales a Messi, ha asegurado que el de ayer no cambia nada su situación en el equipo, donde de momento es el suplente de Pau López.



"No pienso en reivindicarme. Todo el mundo me conoce, llevo muchos años en la élite e intento hacer mi trabajo. Tengo la conciencia tranquila", ha comentado al respecto.



En el plano colectivo, Diego López ha destacado la alegría colectiva. "Se necesitaba una alegría de este calibre para seguir fomentando el proyecto que hay en este club. El derbi siempre es apasionante y más cuando en los últimos años se perdían casi todos. Fue un partido para el recuerdo y para saborearlo", ha dicho.



Por otro lado, el portero ha aseverado que el planteamiento conservador de Quique Sánchez Flores fue muy bueno. "Queríamos llegar a los minutos finales al máximo de condiciones. Tenemos un equipo con un derroche físico impresionante y nuestros datos son de los mejores de la Liga. En la segunda parte ganamos profundidad con Baptistao", ha analizado.



Diego López ha insistido en que, pese al impulso anímico, el partido de vuelta será complicado y ha descartado salir a defender: "Si no marcamos, las cosas serán muy complicadas, pero podemos hacer gol. Es una victoria importante a nivel sentimental, aunque es un resultado corto. Vamos a tener que sufrir muchísimo".



Finalmente, el meta ha alabado a Óscar Melendo, autor del tanto del triunfo. "Me alegro mucho porque es un ejemplo de lo que es este club. Que un futbolista que haya iniciado tan joven marque en un derbi su primer gol es una alegría enorme. Trabaja muy bien, tiene muchísimo talento y le queremos mucho", ha destacado. EFE