Hace más de dos meses, Lionel Messi se hizo con su octavo Balón de Oro en una ceremonia lujosa organizada por France Football. A sus 36 años y siendo jugador del Inter Miami en ese momento, no tuvo su mejor temporada con el París Saint-Germain en 2022-2023. Sin embargo, la victoria en la Copa del Mundo de Qatar, donde Argentina venció a Francia en la final, le permitió ganar este prestigioso premio individual, lo que añade otro capítulo a su legendaria carrera en la historia del fútbol. Después del evento, el de Rosario vivió un momento peculiar con el streamer Ibai Llanos, lo que le valió una inusual nominación al “Premio al Enfado del Año”.

Este domingo se dieron a conocer las listas de nominados para los premios Esland, que celebran lo mejor del contenido en Twitch, y aunque hubo numerosas nominaciones, nadie esperaba ver el nombre del capitán argentino, entre ellas. Sin embargo, fue su recordada interacción con el streamer lo que lo incluyó como uno de los posibles ganadores.

Para hacer memoria, fue precisamente después de recibir su último Balón de Oro, el 30 de octubre de 2023, cuando ‘Leo’ participó en una transmisión en vivo con Llanos. Mientras el español le ofrecía felicitaciones, el argentino lo cortó para sincerarse: “Estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día. Eso de que me mandaste mensaje y después lo hiciste todo público”.

Clip del “Enfado del año” entre Lionel Messi e Ibai Llanos. (Video: Twittch/Ibai Llanos)

Ibai intentaba suavizar la situación, tomando el asunto de manera ligera, pero la Pulga continuaba expresándose: “No voy a responderte más por ahora. No tenés privacidad vos. Yo te contesté bien, de buena onda”. No obstante, finalmente, Ibai encontró la manera de hacer reír al sudamericano al mencionar que mostrar conversaciones era algo que aprendió de Sergio Agüero.





¿Por qué Messi podría ganar este insólito premio Esland?

Precisamente este emotivo momento entre Lionel Messi e Ibai Llanos se convirtió en un clip que ha sido nominado en la categoría de “Enfado del Año” en los premios Esland, lo cual sorprendió a muchos aficionados. Un reconocimiento que seguramente el argentino nunca habría imaginado estar involucrado.

¿Contra quiénes compite Messi por el “Enfado del año” de los Esland?

Desde el comienzo, esta categoría de los premios Esland parece tener un favorito evidente, con el futbolista argentina y el streamer español, pero vale la pena destacar que la competencia es bastante reñida. Messi e Ibai competirán contra otros nominados de alto nivel, incluyendo a Agustín51, DJ MaRiiO, Nissaxter, El Xokas, Pipelink, Rickyedit, Rivers, SezarBlue y Westcol.

¿Qué son los Premios Esland?

Según la información oficial proporcionada por los responsables, los premios Esland, organizados por el streamer The Gref, honran la creatividad y el talento de los principales creadores de contenido en la comunidad de habla hispana en Twitch y Youtube. Esta edición representa la tercera vez que se llevan a cabo, y la fecha programada para la celebración del evento es el 17 de febrero de 2024.

Messi e Ibai: ¿dónde votar por tus favoritos en los Premios Esland?

El proceso de votación es muy fácil de seguir. Para emitir tu voto en las categorías que desees, simplemente visita la página web oficial de los Premios Esland. Al ingresar, verás las diferentes categorías una por una, y tendrás la opción de seleccionar a tu favorito en cada una de ellas.

Lionel Messi e Ibai Llanos nominados a la categoría "Enfado del año" de los Premios Esland. (Foto: Ibai Llano/Twitch)





