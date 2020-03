Estuvo cerca, Leo. El astro argentino del Barcelona, Lionel Messi, estuvo al borde de ser expulsado del ‘Clásico’ español contra el Real Madrid por LaLiga Santander, luego de cometerle una fuerte falta por detrás a Casemiro, que no paraba de retorcerse de dolor sobre el gramado del estadio Santiago Bernabéu. El jugador y capitán de los ‘azulgrana’ este domingo, solo recibió una tarjeta amarilla.

La jugada en mención tuvo lugar cerca a los 85 minutos del segundo tiempo, cuando en un ataque del Barcelona comandado justamente por el ’10′, este termina perdiendo el balón con el volante brasileño. Acto seguido, Casemiro emprende el contraataque, sin siquiera imaginar que Messi se mandaría con tremenda patada para cortar el juego.

Consciente de lo que había hecho, Lionel Messi no reclamó por la falta una vez que el árbitro del encuentro le mostró la cartulina amarilla. No obstante, con Casemiro tendido en el césped, el resto de sus compañeros en el Real Madrid no desaprovecharon la oportunidad de reclamarle al juez por la dura infracción de Leo, pidiendo que el argentino se vaya a las duchas.

Sin embargo, esto no nunca pasó y Messi terminó el partido con solo una amarilla. Desaparecido durante casi todos los noventa minutos que duró el ‘Clásico’ entre el Real Madrid y Barcelona, ni Leo ni nadie en el cuadro ‘culé’ pudo evitar la derrota por 2-0 de los suyos a manos del equipo de Zinedine Zidane, que dormirá líder por una semana, con un punto de ventaja sobre sus rivales de hoy.

