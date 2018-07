Uno de los fichajes del FC Barcelona que más expectativa genera es el de Clement Lenglet. El ahora exjugador del Sevilla llegó hace un par de semanas a Camp Nou y en su primera entrevista con el canal oficial del club, ha valorado su arribo a Les Corts.



El central francés de 22 años elogio la filosofía del Barcelona, a sus compañeros, pero en especial a Lionel Messi , sobre quien soltó una curiosa afirmación: "Estoy contento; ya no tengo que jugar contra Messi".

"Es el mejor del mundo, porque domina el partido con facilidad y en cualquier momento te mete un gol desde donde quiere", añadió Lenglet sobre Lionel para luego afirmar que: "Si tienes la suerte, puedes parar un poco a Messi , pero alguien va a entrar a tu espalda".



Tocó techo con su fichaje por el FC Barcelona

Lenglet afirmó también que se siente realizado por llegar al Barcelona, un club como ninguno. "Todo el mundo me ha dicho que la ciudad es increíble y que cuando fichas por el Barça ya no quieres irte, porque no hay un equipo mejor", dijo.