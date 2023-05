Cada vez quedan menos partidos para culminar la temporada y Lionel Messi dejaría PSG. El argentino vence contrato a fines de junio y todo cabe indicar que no renovará su vínculo. Barcelona es una de las principales opciones para su futuro, aunque aún no han hecho llegar una propuesta económica. Pedri, uno de sus ex compañeros en el club, habló sobre cómo sería verlo volver a España y contó una anécdota con el argentino.

Tras una amena charla con “El Hormiguero”, Pedri confesó su deseo de volver a compartir equipo con Lionel Messi tras las noticias que lo colocan en el radar de Barcelona. Ambos fueron compañeros en la temporada 2020/2021, la última del argentino en la escuadra ‘culé'.

“A veces sale porque lo ves por todos lados. A mí me gustaría, aunque depende del Barcelona y de Leo. Por mí, ojalá que vuelva”, expresó en primera instancia al ser consultado sobre si tiene alguna noticia del posible regreso. El volante de 20 años es uno de los más jóvenes de la plantilla.

Messi y Pedri fueron compañeros en Barcelona. (Foto: Getty Images)

Además, recordó cómo fueron sus inicios en el Barca, donde se topó con Messi. “El primer día estaban jugando la Champions en Lisboa y había poca gente. El segundo día, ya cuando vienen todos. Messi, Alba, Busi. Ese día estaba cagado”, soltó en la entrevista.

Y agregó: “Al principio no entraba ni al vestuario. Me quedaba en el gimnasio haciendo que pareciera que hay gimnasio hasta que un día vino Leo para decirnos que no tuviéramos vergüenza”.





Más jugadores de Barcelona hablaron sobre su posible regreso

No es un secreto que en Barcelona esperan el final de temporada para saber cuál será la decisión de Lionel Messi. La trascendencia del argentino en el club es una historia que podría tener un segundo capítulo. Dos capitanes del club como Jordi Alba y Sergi Roberto se pronunciaron.

“Con los brazos abiertos, quién no va a estar preparado para la vuelta de Messi. Al final, no queremos hablar mucho porque quien lo tiene que decidir es él, el presidente, el entrenador o el que sea, pero si es por los jugadores, estamos esperándole ya”, dijo Sergi Roberto en diálogo con Gerardo Romero hace dos meses, cuando comenzaban los primeros rumores de un posible retorno.

Un mes después, Jordi Alba aumentó la intriga y siguió los pasos de su compañero en una entrevista con The Athletic: “Me gustaría que volvería. Creo que sería bueno para el club y para él”. Las posibles bienvenidas no han tardo. Sin embargo, todo dependerá del argentino y la masa salarial de Barcelona.





