Barça reacciona a una posible fuga de Messi: el contrato vitalicio que ya preparan en Camp Nou

El contrato de Lionel Messi con el FC Barcelona le autoriza en teoría a partir la próxima temporada, pero según el presidente del club azulgrana jugará en el equipo catalán "muchos más años", afirmó Josep Maria Bartomeu el último viernes.



En Camp Nou hay mucho optimismo por seguir viendo a Messi de azulgrana, es por eso que, según el diario 'Mundo Deportivo', ya preparan un contrato vitalicio para el mejor jugador del mundo, una idéntico al que tuvo Andrés Iniesta en sus últimos años como 'blaugrana'.

En el FC Barcelona llevan mucho tiempo pensando ofrecerle a Messi un contrato que no tenga fecha de caducidad, pero tampoco hay prisa por correr en las negociaciones. El último vínculo que firmó el rosarino fue hasta el 2021 y en Camp Nou hay optimismo por pactar una renovación.



De acuerdo a la citada fuente, las relaciones de Bartomeu con el padre de Lionel Messi, Jorge, son excelentes, por lo que el ambiente es propicio para firmar la última renovación del delantero argentino de 32 años.



"Messi y su padre conocen las intenciones del club pero tampoco tienen ninguna prisa por sentarse a hablar de un nuevo contrato... Lo normal sería empezar a hablar de la renovación en los próximos meses, sin prisa pero sin pausa", publica 'Mundo Deportivo' sobre el goleador del FC Barcelona.

Piqué confía en Messi

El compañero de Messi en el Barça, Gerard Piqué, afirmó este viernes no estar preocupado por una eventual marcha del jugador argentino.



"Ya sabía que (Leo) Messi se puede ir gratis al final de cada temporada. Sabemos el compromiso que tiene Leo con el Barça y no me preocupa para nada. Se ha ganado poder decidir su futuro, aunque ojalá siga en el Barça hasta los cuarenta años", dijo Piqué a la emisora de radio Cadena Ser.

