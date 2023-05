La expectativa es alta y va en incremento mientras termina la temporada. Barcelona ganó LaLiga el pasado fin de semana tras derrotar a Espanyol, logrando una ventaja inalcanzable para Real Madrid (14 puntos). Los azulgranas ya empiezan a preparar la próxima temporada y tienen un objetivo principal: Lionel Messi. El argentino culmina contrato con PSG y quedará libre; sin embargo, traerlo de regreso no será nada fácil y hay problemas por resolver.

Barcelona realizará una gira por Estados Unidos en el mes de julio como parte de la pretemporada con miras al ciclo 2023/2024. Xavi Hernández ha conversado con Joan Laporta haciendo un énfasis en el fichaje de Messi. Para el estratega, su presencia será clave. Hay algunas medidas pendientes y en el club ya trabajan por ‘ponerse al día’, según información de ‘Marca’.





Objetivos a definir por el club

Finiquitar una reunión entre Lionel Messi y Joan Laporta podría ser el inicio de un nuevo ‘romance’ entre presidente y jugador. En el año 2021, el argentino se marchó del club tras el anuncio del mandamás de no poder cubrir las expectativas salariales. Por esta razón, se fue a PSG. Dos años después, se ha confirmado que las charlas van de la mano con una buena proyección.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, se muestra optimista sobre la vuelta de Messi (Foto:Agencias).

La idea no es solo convencer a Messi ya que Barcelona necesita cumplir un plan de viabilidad con LaLiga. Este detalle le viene llevando más de la cuenta ya que todavía no puede aligerar la masa salarial, aunque confían en que la entidad aceptará la propuesta como un proyecto de largo plazo. Tener luz verde permitiría ir avanzando con renovaciones y fichajes en el paso de los días.

De la mano del plan de viabilidad, está el objetivo de darle salida a algunos futbolistas. Raphinha, Ferran Torres, Ansu Fati, Franck Kessié o la rebaja salarial de Jordi Alba son algunas de las cuestiones que tramita el club para conseguir el aval de LaLiga y así poder tener la autorización de incorporar nuevas piezas.

Ansu Fati tiene contrato con Barcelona hasta 2027. (Foto: Getty Images)

Por último, un duro rival en esta negociación será Al Hilal de Arabia Saudita. El deseo de Messi de seguir en Europa es un hecho, pero una oferta astronómica podría hacerlo cambiar de opinión. Por esta razón, Barcelona necesita dejarle en claro al argentino que lo tienen como prioridad. Ello va de la mano con ofrecerle un proyecto que esté a la altura y luchar por títulos en la próxima temporada.





Joan Laporta habló sobre el regreso de Messi

En plenas celebraciones por el título de LaLiga, Joan Laporta se tomó el tiempo para conversar con TV3 y dio detalles sobre el diálogo reciente que ha tenido con Lionel Messi. El optimismo es notorio y eso también lo sabe los fanáticos azulgranas que lo quieren de regreso.

“‘Leo’ aún está en París, con situaciones no agradables. No querría ahora molestarlo. Intentaremos mejorar el equipo en todas las líneas. Yo he hablado con Messi para reconducir la situación. Fue muy agradable. Hemos recuperado la relación”, comenzó diciendo Laporta, confesando que el trato con la ‘Pulga’ ha sido regular y no ha decaído a pesar de las especulaciones de las últimas semanas.

Dejando un mensaje contundente, Joan no dudó en afirmar el verdadero deseo del actual delantero del París Saint Germain. “Messi quiere el Barça, siente este club como su casa, pero ahora le haría un mal favor. ¿Arabia? El Barça es el Barça. En Arabia están haciendo un buen trabajo, invirtiendo, pero insisto, el Barça es su casa”, agregó.





