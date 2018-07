Para muchos, Lionel Messi es el mejor de la historia; para otros, el mejor jugador del mundo en la actualidad. Hay debate sobre el lugar que tendrá en la historia del fútbol, pero ninguno cuando se trata de sus habilidades como futbolista. Puede que no te guste, pero es imposible reconocer su calidad de juego cuando se pone la camiseta del Barcelona. Por eso, cuando su hijo Thiago se sorprende de su juego, nosotros también nos sorprendemos (risas).



Las palabras son de Thiago o Mateo en un video que Antonela Roccuzzo ha hecho viral en Instagram. En este se puede verse a Lionel Messi ‘sombreando’ a gigantesco perro ‘Hulk’, a lo que uno de sus hijos indicó: “Mi padre es muy bueno jugando al fútbol”. Para nosotros no es una sorpresa, para ellos quizás sí lo sea, pese a que se trate el mejor del mundo.



Lionel Messi aún no se une a los entrenamientos del Barcelona, dado que se encuentra de vacaciones tras ir con la Argentina en el Mundial de Rusia 2018. Messi necesita descanso para llegar a pleno en la siguiente temporada, en donde él y los culés tienen como misión de ganar la Champions League, sobre todo cuando el rival (Real Madrid) las gana todas.



Messi estuvo con su familia en Ibiza y también presenció el casamiento de su amigo Cesc Fábregas en las mismas Islas Canarias. Ahora ya se encuentra de regreso en Cataluña.