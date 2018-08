Diego Maradona le recomendó a Lionel Messi que no se deje usar en la Selección de Argentina, que se quede en Europa y que se tome un descanso, en una entrevista publicada este viernes en el diario deportivo 'Olé'.



"Yo le daría aire, respiro. Le diría 'jugá en Europa no viajes más, que no te usen más'. No tendría que ir a un amistoso solo porque la Selección gana más con él", afirmó el excapitán de Argentina al medio local.



Maradona, de 57 años, dijo que la diferencia con otras épocas es que los jugadores tenían "menos plata que El Chavo (personaje del humorista mexicano Roberto Gómez Bolaños)". "Hoy para Messi no es necesario que se esté moviendo por plata", dijo el campeón mundial en México-1986.



Messi no fue convocado a los próximos amistosos en fechas FIFA, con Lionel Scaloni como seleccionador interino, a fin de darle un descanso tras la eliminación del Mundial de Rusia-2018,



Maradona lamentó que "el prestigio que ganamos nosotros sigue vigente pero no tanto, porque nos fuimos mal del Mundial, no tuvimos juego colectivo, no se hizo una jugada de pelota parada".



"Cuando me dijeron que (el DT Jorge) Sampaoli llevaba 14 ayudantes a la Selección, me preguntaba para qué iba él, ¿por qué no se quedaba en la casa tomando mate (infusión)?", opinó Maradona.



Maradona admitió que la albiceleste le interesa "como siempre", pero que ahora está "definiendo todo el trabajo en Bielorrusia (donde manejará el fútbol del FC Dínamo Brest)".



"Todavía no tengo muy claro si quedarme allá todo el tiempo, no sé dónde voy a vivir. Si en Europa, Cuba, Venezuela, Uruguay o Argentina)", comentó.





