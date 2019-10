Se derrite por él: "No hay otro que haya logrado lo que Messi ha hecho. Es Dios", apuntó Robert Moreno

A Lionel Messi ya no le quepan adjetivos. El astro argentino lo ha ganado casi todo, combinando centenares de goles y mucho fútbol. Es el baluarte de un Barcelona que se adueño del planeta a puro juego bonito. Para muchos entendidos de este deporte, ya no hay discusión si el '10' puede sentarse en la mesa de Maradona y Pelé, o si es que superó a ambos a pesar de no haber ganado un Mundial. Así lo entiende Robert Moreno , el DT de España.

" Es el mejor jugador de la historia. Fue increíble verle entrenar cada día. Lo puedes ver en la televisión, Leo juega a otro juego. No puedes entrenarlo, solo estás con él. Tú ayudas a que otros se adapten él y sus movimientos ".

" Messi es como de Matrix. Puede ver el movimiento de las piernas del oponente o portero, tiene la capacidad de reaccionar. No hay otro jugador en la historia que haya hecho eso, es Dios ", añadió Moreno.

El capitán Ramos

Pero no fue el único por el que se desvivió en elogios. El seleccionador español calificó a Sergio Ramos como " un jugador que lo odias cuando lo tienes como oponente " pero que " te encanta " cuando forma parte de tu equipo.

" Ha sido decisivo durante todo este tiempo. Desde el primer momento me habló y dijo que todo el grupo me ayudaría. Él da todo para ganar. Cuando tienes personas que siempre ganan, generalmente las odias porque estás celoso de esa mentalidad. Sergio ama a los que lo odian ", puntualizó.

► ¿Messi se molestó con Valverde? La tensa mirada del '10' al entrenador tras el empate del Slavia Praga



► Con Vinicius, Haland y Fati: los 15 futbolistas menores de 20 años más caros de la Champions League



► "¿Estás loco? ¿Te quieres ir del Real Madrid?: Altintop revela el calvario que vivió con Mourinho



► Griezmann causa revuelo en España: posa con nueva camiseta en Instagram