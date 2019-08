Duro y sin anestesia: "Lionel Messi no puede ser el mejor de la historia sin un Mundial"

Con el Barcelona , cada fin de semana -y entre semana-, es uno de los jugadores que ha vislumbrado el mundo entero con su fútbol por más de 11 años. Pero con la Selección de Argentina , Lionel Messi ha sido el punto de la crítica en al menos tres procesos eliminatorios y mundiales, en los que estuvo cerca de alcanzar la gloria en Brasil, pero un gol en los descuentos de Mario Götze lo dejó sin gloria y con mucha pena.

Ternelo tan cerca y no poder tocarlo, como el recuerdo constante de que Diego Armando Maradona sí lo consiguió, llegaron a hacerlo decidir renunciar a la Albiceleste. Logró sobrellevar el tema, regresó y asumió su rol de líder, pero para José Antonio Camacho, exDT de España, "Messi no puede ser el mejor jugador del mundo, ni de la historia, si eres argentino y no ganas un Mundial".

" Hay países con menos tradición y no ganar un Mundial puede ser menos significativo. Pero Argentina es una primera potencia. No, sin un Mundial Messi no puede ser el mejor", remarca sin dejar de reconocer que Messi es fundamental para cualquier equipo. "Yo le mantendría, sin ninguna duda. Rompe el partido en cualquier momento. Puede existir una igualdad total entre dos equipos pero él es él y desequilibra de repente la balanza", añadió.

Cristiano Ronaldo, Maradona y Neymar

El exseleccionador también se dio tiempo para opinar sobre otros cracks actuales, como también de la leyenda Maradona. "Con el talento que tenía si se hubiese tomado su carrera tan en serio como Cristiano y Messi, todavía hoy estaría en activo y dando más de una tarde de gloria", explicó sobre el 'Diego'.

Sobre el portugués, uno de los mejores jugadores del mundo en los últimos 10 años, recuerda que lo conoció en Portugal " ya entonces era buenísimo y súper profesional, como Messi".

Con Neymar fue más claro: " Necesita volver a estar en la cumbre. Él sabe que su salida del Barça y su paso al PSG no ha sido positivo para su carrera y ahora mismo le falta ese plus que tienen Cristiano y Messi para estar entre los mejores del mundo. Si Neymar es inteligente, se centrará y hará las cosas bien, porque donde vaya tendrá una espada sobre su cabeza y su carrera peligrará", apuntó.

► Sonríe más que en Barcelona: Coutinho llegó a Alemania y firmó contrato con el Bayern [OFICIAL]



► Se cae lo de Neymar al Barcelona: crack culé 'estalla' y no quiere ser moneda de cambio al PSG



► Real Madrid, a negociar: directiva del Milan viaja a España para cerrar pase de jugador blanco



► Barcelona quiere fichar a Neymar: la reunión secreta entre directivos para definir oferta final por el brasileño