Está próximo a cumplir 31 años –ocurrirá durante Rusia 2018- y Lionel Messi tiene claro que, conforme avance el tiempo, su carrera como jugador profesional se acercará más al final. ¿Hasta qué edad le seguirá dando a la pelota? Es una respuesta que aún no tiene clara.

“¿Cuántos años me quedan? ¡Esa es la pregunta más complicada! ¡No lo sé ni yo! ¡Ojalá que sean unos cuantos más!”, declaró el delantero a la revista de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), antes del choque entre Argentina y la ‘Furia Roja’.

De momento, Lionel Messi quiere disfrutar el presente y todo lo que viene próximamente. Por eso, el ‘10’ de Barcelona tiene claras las metas de aquí en adelante en todo lo que respecta en la actividad que más ama.

“Las ganas y la ilusión siguen creciendo cada día. Aún tengo muchos retos que me gustaría lograr colectivamente, más trofeos, más goles. Ahora mismo me encuentro muy bien, pero no sé cuándo voy a dejar el fútbol”, añadió el crack.

No obstante, Lionel Messi sabe que en algún momento –no muy lejano- tendrá que colgar las botas y dejar las canchas. Pero se está preparando mentalmente para cuando eso ocurra y no afecte mucho en su día a día.

"Quizá es un poco precipitado empezar a pensar en eso, aunque también soy consciente de que ese día llegará", añadió el atacante, quien vio desde la tribuna la goleada de 6-1 que recibió Argentina a manos de España.