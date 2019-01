Le da con 'palo' al papá: Messi reveló que Thiago lo critica cuando el Barcelona no gana

No hay mal que por bien no venga, reza un conocido dicho popular. Y vaya que en algunas ocasiones es verdad. La lesión que sufrió Lionel Messi en el codo derecho en octubre del año pasado, si bien lo privó de algunos encuentros importantes con el Barcelona , le permitió acercarse y compartir más con su hijo Thiago. El futbolista argentino reveló algunos detalles de su relación con su hijo mayor que vienen causando revuelo en las redes sociales.

El '10' azulgrana confesó en la revista 'World Soccer' que Thiago es su principal crítico cada vez que el Barza no gana un encuentro, le pide explicaciones del resultado y hasta le deja unos cuantos 'palos'.



"Siempre cuesta digerir derrotas y actuaciones malas, pero Thiago me obliga ahora a comentar lo que ocurrió y explicar por qué no ganamos. Ahora hablamos mucho más", señaló Messi.



"¡Ya recibí un par de críticas! (Thiago) Sigue el Barcelona, la Liga y la Champions League. Lo sigue todo. Le gusta, hace preguntas y me da notas cuando las cosas no van tan bien", añadió la 'Pulga'.

Recordemos que Lionel Messi y Antonela Rocuzzo tienen tres hijos. Thiago, el mayor, nació el 2 de noviembre de 2012 y tiene seis años; el siguiente, Mateo, tiene tres (es del 11 de setiembre de 2015); mientras que el tercero, Ciro, nació apenas el 10 de febrero de 2018.