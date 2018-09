Para casi todos, sorprendió no ver el nombre de Lionel Messi nominado al premio FIFA The Best que se entregara en el mes de setiembre. El argentino, figura del Barcelona, marcó goles los cuales ayudaron a que su equipo se alce con la Liga Santander y Copa del Rey en la pasada temporada. No obstante, no bastó para que sea candidato.

Esta decisión también 'agarró frío' a Filipe Luis, lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Este miércoles declaró y mostró su sorpresa al ver que Lionel Messi no peleará por llevarse el The Best este año.

"Ese premio es para el mejor del mundo y, para mí, ese es Messi. Lo mismo para los años anteriores. Cuando uno no ve su nombre, la verdad que pierde credibilidad. No importa si gana la Copa del Mundo o la Champions League, el mejor del planeta es él", dijo Filipe Luis.

Como se recuerda, los tres finalistas para llevarse el premio de parte del máximo ente del fútbol mundial son Cristiano Ronaldo (Juventus), Luka Modric (Real Madrid) y Mohamed Salah (Liverpool).

Por otra parte, Filipe Luis se encuentra en la concentración de la Selección de Brasil para los partidos amistosos contra El Salvador y Estados Unidos. La 'Caraninha' se quedó en cuartos de final del Mundial Rusia 2018.