Messi, ¿aceptas?: Lionel respondió a Cristiano Ronaldo por su propuesta para ir a cenar

Dos monstruos con la pelota a sus pies. Eso es lo que son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo , quienes están como finalistas en la entrega del FIFA The Best junto al holandés Virgil van Dijk. Justamente, el defensa central del Liverpool le ganó la partida a ambos en la disputa por el Mejor Jugador de 2018-19 de UEFA que se dio hace algunos días.

En el evento que se llevó a cabo en el Forum Grimaldi de la ciudad de Mónaco (Francia), Cristiano Ronaldo sostuvo que le gustaría tener una cena con Lionel Messi. Nunca la ha tenido y espera que se concrete pronto ya que sería un tremendo junte que daría que hablar en el mundo del fútbol. Este jueves, el delantero del Barcelona dio respuesta a la propuesta del popular 'CR7'.

"No tendría ningún problema. Siempre he dicho que no tengo inconvenientes con Cristiano. No somos amigos porque no hemos compartido vestuario y las veces que nos hemos visto han sido en premios, pero problemas con él, en lo absoluto", fue lo que dijo Messi en entrevista que mantuvo con el diario Sport.

Lionel Messi y su futuro con Barcelona en el corto plazo

En otro momento de la conversación, la figura máxima del 'Barza' descartó que tenga la intención de abandonar el club a mediados del año 2020 (puede hacerlo debido a una cláusula en su contrato), pero indicó que la dirigencia tiene que crear un proyecto deportivo para asegurarlo.

Lionel Messi no jugará este sábado con Barcelona en Camp Nou frente al Valencia por la fecha 4 de LaLiga Santander. Aún no se recupera del todo de su lesión al sóleo derecho y el técnico Ernesto Valverde ha optado por no arriesgarlo.

