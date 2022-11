En las últimas semanas los rumores del futuro de Lionel Messi han ido en aumento. Mientras se habla de una posible renovación con el París Saint Germain o su fichaje por el Inter de Miami de la Major League Soccer, la posibilidad de volver al Fútbol Club Barcelona también está presente. Por tal motivo, Andrés Iniesta, una voz autorizada y excompañero del argentino, se pronunció al respecto.

“Fácil no parece, desde luego, pero no soy Leo ni Laporta y no puedo predecir lo que puede ocurrir en el futuro. ¿Si me gustaría? Más que gustarme a mí, le tiene que gustar a él y mirar si podría darse la ocasión”, dijo el futbolista durante una entrevista con el diario español AS.

Consultado por su relación con Xavi Hernández, manifestó que si bien suelen comunicarse, no tienen charlas de fútbol, sino más bien conversaciones personales. “Mantenemos un contacto frecuente pero cuando hablamos no lo hacemos de táctica o del equipo rival. Está haciendo algo que él quería, se encuentra preparado para ello y además está en casa. Sabía el reto tan mayúsculo al que se enfrentaba y como amigo lo que le deseo es que todo le vaya lo mejor posible”, manifestó.

En otro momento, se refirió a las comparaciones que se hacen entre Pedri y él cuando era inamovible de la volante culé. El ‘Cerebro’ prefirió tomar las cosas con calma y destacar el fútbol mostrado hasta el momento por el joven mediocampista.

“[Las comparaciones] no le van a afectar ni condicionar para nada. Pedri disfruta jugando al fútbol y le da igual el Bernabéu que la plaza de su pueblo. Eso se nota y por eso no creo que le influya. Las comparaciones no son agradables porque sólo son ruido. Yo tengo mi historia y él tiene que hacer la suya y tiene potencial suficiente para ser un referente en su equipo y en la Selección”, agregó.

Respecto al nivel que viene mostrando el polaco Robert Lewandowski desde que se incorporó a la plantilla, dijo que ha cumplido con todas las expectativas que se tenían de él desde lo tiempos que jugaba en el Bayern Munich y Borussia Dortmund.

“Es un futbolista espectacular. Ya lo conocíamos. Además de meter muchos goles son bonitos, con maniobras técnicas brillantes o de poderío físico. Es un jugador que debe ser clave en este Barça no sólo por su faceta goleadora para marcar la diferencia sino por lo que tiene que transmitir a los más jóvenes del equipo y a la gente en general”, puntualizó el aún centrocampista del Vissel Kobe japonés.





El futuro de Lionel Messi

Según The Athletic, Lionel Messi y su entorno más cercano consideraría seriamente en continuar su carrera en el Inter de Miami. El medio de comunicación asegura que las conversaciones entre la entidad estadounidense y el argentino están muy avanzadas, tal es así que el equipo estadounidense se ha mostrado optimista de poder llegar a un acuerdo. En caso se concreten las negociaciones, el contrato se firmaría después del Mundial Qatar 2022.





