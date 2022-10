No cabe duda que Zlatan Ibrahimovic es uno de los futbolistas más polémicos a nivel mundial, ya sean por sus declaraciones o acciones dentro del terreno de juego. Sin embargo, el delantero sueco no escapa de la rutina y ha vuelto a ser protagonista de una nueva noticia en la mañana de este lunes, luego de lanzar una dura crítica a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, los astros del París Saint-Germain.

Han pasado más de seis años desde que Zlatan fichó por la escuadra parisina. Como se recuerda, el atacante tuvo una exitosa etapa en el Parque de los Príncipes, pero su relación con Francia fue uno de los motivos de su salida. Entre otros sucesos, el sueco fue suspendido por tres partidos luego de que, en un ataque de ira tras caer ante los de Galtier, lanzó duros calificativos contra la nación francesa.

No obstante, a sus 41 años de edad, el popular ‘Ibra’ ha vuelto a causar polémica tras su entrevista con Canal+. Y es que el delantero ha lanzado un nuevo dardo al país galo y su equipo capitalino: “Desde que me fui de Francia todo se derrumbó. Ya no tienen nada de qué hablar. Francia me necesita pero yo no necesito a Francia. El hecho de que tengas a Mbappé, Neymar y Messi no ayuda”.

Si bien el futbolista de AC Milan nos tiene acostumbrados a brindar este tipo de declaraciones, el entrevistador decidió consultar las razones de esta contundente afirmación. Como era de esperarse, la respuesta fue la siguiente: “Porque no tienes a Dios”.

¿Cuándo regresa Zlatan a los terrenos de juego?

Tras su última lesión en la rodilla izquierda, Zlatan Ibrahimovic se sometió a una artroscopia, cirugía que le permitió “resolver definitivamente la inestabilidad articular” en la zona afectada del sueco mediante la “reconstrucción del ligamento cruzado anterior, con refuerzo lateral y reparación de meniscos”.

Cabe resaltar que esta operación se dio en febrero del presente año y su club, AC Milan, anunció una recuperación de 7 a 8 meses. Asimismo, en 23 partidos en la Serie A, el delantero ha podido anotar ocho goles y tres asistencias, cifras que le han valido ganarse la confianza de la institución, la cual terminó renovándole su contrato pese a su lesión.





