Un año de locura es el que ha tenido Patronato, donde pese a realizar una temporada aceptable en la Liga Argentina, perdió la categoría por promedio. Sin embargo, el equipo de la ciudad de Paraná se dio el lujo de eliminar a River Plate y Boca Juniors en la Copa doméstica para después consagrarse campeón, un logro que le permitirá participar de la Libertadores 2023 contra todo pronóstico. Por si fuera poco, también obtuvo el cupo para disputar la Supercopa en Abu Dabi.

Eso sí, hay preocupación en la directiva después de saber que la Confederación Sudamericana de Fútbol exige que los equipos que son parte del torneo de clubes más importante de América deben contar con un plantel de fútbol femenino, regla que Patronato no lo cumple hasta el momento.

“No tenemos fútbol femenino porque el club no tiene la infraestructura, ese es el motivo. Sabemos que es requisito de Conmebol para competir en la Copa Libertadores 2023″, explicó el vicepresidente, Dante Molina, a los medios de prensa cuando fue consultado al respecto.

En esa misma línea, el titular Oscar Lenzi indicó que solucionaría el problema lo más pronto posible. “Desconozco, pero ya me pongo a formar, que no se preocupe la Conmebol que ya me pongo a formarlo. Hasta ahora no teníamos esa noticia, pero le aseguro que vamos a tener varias postulantes para jugar”, dijo en declaraciones para TyC Sports.

“La fácil es agarrar un equipo ya armado de fútbol femenino. La difícil es invertir en un plantel nuevo, con una estructura de cero. Lo que sí se hablaba es que iba a ser una condición para los próximos torneos tener fútbol femenino, esa comunicación a nosotros ya nos llegó. Así que bueno, hasta ahora no tenemos esa noticia pero le aseguro que vamos a tener varias postulantes para jugar”, agregó el mandamás del ‘Rojinegro‘.

Pero eso no es todo, Conmebol también obliga a las instituciones tener una plantilla juvenil en algún torneo regional o de categoría menor, siempre y cuando sea organizado por la Asociación de Fútbol Argentino.

Finalmente, Patronato no podrá ejercer su localía en su estadio Presbítero Bartolomé Grella, pues no cuenta con la iluminación requerida por reglamento. Para resolver este inconveniente lo más probable es que juegue en canchas cercanas, aunque ello tampoco está 100% confirmado.

“Sea en Unión o Colón creo que tenemos las puertas abiertas de ambos equipos, tenemos buena relación. Quizás Colón saca un poquito más de ventaja porque jugamos con los mismos colores, pero tenemos buena relación con los dos”, puntualizó Lenzi.





