Luis Advíncula tuvo un gran partido este martes con Rayo Vallecano por la Liga Santander. El peruano fue determinante en su equipo e incluso pudo anotar un gol , llevándose las palmas de los comentaristas que transmitieron el partido de la cadena DirecTV Sports.

El partido completo que realizó el peruano logró que sea elegido como el mejor jugador del encuentro. El lateral marcó su primer gol con el Rayo Vallecano por el torneo español de primera división. Como si se tratara de un centrodelantero, el también ex Tigres y Newell's Old Boys se encontró casi en la línea de meta del elenco rival.

La acción se dio a los 31' de la primera parte y fue el mismo Advíncula el que la comenzó. Pasó de derecha a izquierda y el portero Gerónimo Rulli también fue protagonista porque antes del remate de 'Bolt' se le escapó el balón.



El ex de Lobos y Tigres no fue el único jugador del Rayo Vallecano que gritó su primer festejo esta campaña en la cancha de Anoeta. Cinco minutos después del 1-1, el extremo portugués Tiago Manuel 'Bebé' cayó derribado en el área por el carrilero vasco Joseba Zaldua y el colegiado señaló el máximo castigo. Óscar Trejo asumió la responsabilidad del lanzamiento desde los once metros, convirtiendo un penal que le dio una ventaja momentánea a los visitantes.

Tras el descanso, cuando se superó la hora de partido, el técnico 'txuri-urdin' Asier Garitano recurrió a Willian José, que esperaba su oportunidad en el banco después de regresar tras lesión. El atacante brasileño ingresó en la cancha en el 63, sustituyendo al volante Rubén Pardo.