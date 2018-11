El lateral peruano Luis Advíncula sigue haciendo de suyas y contribuyó en la jugada del empate 1-1 del Rayo Vallecano contra Villarreal por LaLiga Santander. El defensor nacional se lució con un genial pase que inició la acción del primer tanto del conjunto de Vallecas en el partido.

La acción previa a la igualdad de Rayo Vallecano se produjo cerca del final del primer tiempo del partido, luego de una gran acción que empieza en los pies de Advíncula, que rápidamente juega con su Óscar Trejo para que este asista al goleador Raúl De Tomás.

Cabe recordar que el Rayo Vallecano no tiene un buen presente en LaLiga Santander. El equipo de Luis Advíncula marcha en la casilla 19 de la tabla de posiciones del campeonato local con seis unidades puntos y pelea para no descender de categoría.



No obstante, el lateral de la Selección Peruana continúa demostrando su valor en el equipo y gran nivel en lo individual. El popular 'Bolt' es titular indiscutible en Rayo Vallecano y nuevamente fue pieza clave en la anotación de los suyos.