Luis de la Fuente fue presentado como nuevo director técnico de la Selección de España. El estratega habló sobre lo que se viene para la próximo Eurocopa y clasificación al Mundial 2026. También apuntó en quiénes serán las prioridades para convocatorias. A su vez, habló sobre la gestión de Luis Enrique dejando en claro su respeto hacia el proceso que realizó desde el año 2018.

“Todos los que son seleccionables tienen las mismas oportunidades”, empezó respondiendo en rueda de prensa el nuevo seleccionador, que reconoció tener “una idea formada” de lo que será el futuro de ‘la Roja’ donde, aparentemente, seguirá la tendencia de Luis Enrique con jugadores jóvenes.

Luis de la Fuente fue presentado como nuevo DT de España. (Getty Images)

A su vez, también mencionó la posibilidad de convocar a futbolistas con experiencia y que no han sido una parte recurrente del proceso del ex director técnico Luis Enrique. Uno de ellos es Sergio Ramos quien se perdió el Mundial Qatar 2022 tras no ser parte de la nómina.

“Nadie tiene la puerta cerrada. No voy a entrar en polémicas con Ramos. Todos los que están para venir y son seleccionables pueden ser convocados”, añadió Luis de la Fuente sobre el ‘caso Ramos’ quien mantienen continuidad como defensor del PSG de Francia.





La eliminación del Mundial Qatar 2022

El nuevo entrenador de España dijo que él “no era seleccionador”. “Por lo tanto no me toca entrar en el debate de haber llevado a Sergio Ramos u otro jugador”, agregó, antes de concluir: “Todo dependerá del momento en el que nos toque hacer la lista”, dijo en conferencia de prensa.

Como se recuerda, la Selección de España quedó eliminada del Mundial Qatar 2022 en penales contra Marruecos. El cuadro que fue dirigido por Luis Enrique no pudo ser superior y quedó en octavos de final. Acto posterior, se dio la dimisión del estratega.





