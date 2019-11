Luis Enrique decidió hace unos meses dejar de lado la Selección Española por problemas personales. El entrenador prefirió dedicar tiempo a su familia por lo que tuvo que poner un alto en sus labores con la ‘Roja’. En su lugar, Robert Moreno, tomó las riendas del equipo pensando en la clasificación a la Eurocopa 2020. Logró el objetivo, pero no continuará en el equipo.

El ex entrenador del Barcelona fue anunciado nuevamente como el encargado de dirigir a España hasta Qatar 2022. El anuncio que sorprendió fue el relacionado a Moreno, quien fue su asistente durante su primer periodo, no continuaría. Las razones se desconocían; sin embargo, Luis dio luces en la conferencia de prensa que sirvió para presentarlo.

“Es un día muy especial para mí y mi familia, porque vuelvo a casa, a la Selección y a terminar un proyecto que inicié en su momento", explicó.

"Me veo obligado a dar muchas más explicaciones de las que me hubiera gustado. Soy persona que huye de polémicas, cualquiera que haya seguido mi trayectoria lo sabe, pero me veo obligado porque es una polémica que está protagonizada por una persona que trabajó conmigo durante muchos años. Me pongo en el lugar del otro también”.

Sobre Moreno, dijo: “El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo, ni Rubiales ni Molina ni la Federación. El desencuentro con Moreno viene el 12 de septiembre. Es el único día que tengo contacto con él. Me llama, tengo una reunión en mi casa y percibo que quiere hacer la Eurocopa, y que después, si yo quiero, volverá a ser mi segundo. Lo veía venir por la falta de acontecimientos de las últimas semanas. Voy a ponerme en el otro punto de vista. Entiendo que le haga ilusión, que es la oportunidad de su vida, ha trabajado mucho y es ambicioso, que es una cualidad a valorar, pero para mí es desleal, yo no lo haría y no quiero a nadie con esas características en mi staff. La ambición desmedida no es una virtud, sino un gran defecto”.

Luis Enrique continúo con su relato: “lo que le contesto es que no lo quiero en mi staff y que estoy fuerte. Que quiero volver a trabajar. No sé cuando lo haré, pero le digo que tengo ganas, que voy a volver al fútbol. Acaba esa reunión de manera cordial y llamo a los miembros de mi staff. Quería que supieran cuál era mi opinión y la de la otra parte. Tampoco quiero que se tergiversen mis palabras”.

Luis Enrique vuelve así a la selección exactamente cinco meses después de renunciar a ella el 19 de junio pasado por la enfermedad de su hija Xana, finalmente fallecida por un cáncer dos meses después.

¿Qué piensa Robert Moreno?

“Tengo la conciencia tranquila”, indicó. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, confirmó el lunes su marcha y la vuelta de Luis Enrique, quien regresa al cargo que había dejado cinco meses atrás por la enfermedad y posterior fallecimiento de una de sus hijas.

“Es imposible agradar a todo el mundo, pero digo sinceramente que respeto a todos y todas las opiniones. Siempre he mantenido que soy un hombre de palabra, que no sería impedimento en el caso de que Luis Enrique decidiera volver a entrenar. Así lo he hecho aunque haya supuesto mi salida”, dijo Robert Moreno en su texto.

