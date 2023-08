Después de la reciente reunión en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales eligió aferrarse en su posición a pesar de la adversidad. Desde ese momento, las objeciones hacia él no han parado. Ahora es Andrés Iniesta, recordado por su icónico gol que otorgó a España el Mundial 2010, quien ha expresado su descontento hacia el directivo y ha mostrado su solidaridad con Jenni Hermoso y las futbolistas de la selección española.

En una publicación de la plataforma X, anteriomente Twitter, el exfutbolista del FC Barcelona, que actualmente juega para Emirates Club FC, expresó su consternación en relación con el incidente en el que Rubiales besó a Hermoso en los labios durante los festejos del Mundial Femenino llevado a cabo en Nueva Zelanda y Australia.

“Después de lo que ha pasado esta semana me gustaría transmitir mi tristeza, como persona, como padre de tres hijas, como esposo y como futbolista, ante los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro fútbol y alrededor de la selección española femenina”, comienza diciendo Andrés.

El deportista indicó que acciones como las presenciadas no pueden ser aceptadas, especialmente cuando oscurecen un logro tan significativo como ganar un Mundial. Asimismo, refleja que es difícil concebir lo que deben estar sintiendo las jugadoras de la selección, al observar que el foco no está en su desempeño en el torneo ni en el maravilloso fútbol que demostraron.

“Creo que no podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto, que han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial. No me puedo imaginar el sentimiento que deben tener ahora mismo todas las jugadoras de la selección viendo cómo no se está hablando del gran torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos enseñaron a todos”, agrega.

Finalmente, Iniesta critica duramente a Luis R., argumentando que su comportamiento es inadmisible y que está dañando la imagen de su nación: “En cambio, hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo, que no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y que está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo”.





Luis Rubiales suspendido por FIFA

Este viernes 25, Luis Rubiales ha sido suspendido provisionalmente por la FIFA de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional. La suspensión llega un día después de que el dirigente anunciara en la Asamblea General Ordinaria de la RFEF que no iba a dimitir, tras justificar lo que ocurrió en la final del Mundial femenino.

Después de estos eventos, Pedro Rocha, cercano colaborador de Rubiales, ha ascendido a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. El oriundo de Extremadura desempeñaba previamente el cargo de vicepresidente en la Federación.





