Se ha mantenido durante varias temporadas en el podio de los mejores '9' de Europa, pero el físico ya le empieza a pasar factura. Luis Suárez está pasando por un mal momento en este inicio de temporada, no solo en cuanto a rendimiento sino también en sus citas con el gol: no marca hace 328 minutos en La Liga Santander. Y en el Barcelona lo quieren 'jubilar'.

El delantero uruguayo cumplirá 33 años en mayo del próximo año y desde ya da muestras de no ser aquel aguerrido delantero que se fabricaba sus oportunidades de gol gracias a su potencial físico, pero en este arranque de curso está lejos de ese nivel.



De hecho, el propio Suárez reconoció que es momento de empezar a rotar y tener descanso en algunos partidos. "No debería haberlo jugado", dijo el 'Pistolero' sobre el partido ante el Leganés previo a la eliminación del Barcelona ante la Roma en la Champions de la temporada pasada.

Y gran parte del 'problema' de la seguidilla de partidos que suma Suárez es porque en banca no ha tenido a otro delantero que le pueda dar pelea en el puesto. En esta temporada, por ejemplo, tiene como reemplazante natural a Munir, quien de momento no logra convencer a Valverde.



Es por ello que en 'Can Barza' ya se han puesto a trabajar en el fichaje de un '9' de peso, incluso que pueda llegar en enero, en el mercado de invierno. No solo para que pueda pelear el puesto con Luis Suárez, sino sobre todo, para que lo supla -son garantías- en algunos encuentros.