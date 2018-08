Parece que no se muda de Madrid a Milán para esta temporada, aunque nada le impide que juegue en un futuro fuera delReal Madrid. Luka Modric quiere jugar en la liga italiana y, precisamente, en el Inter de Milán. El futbolista croata no lo ha dicho de manera personal, pero sí lo ha indicado su representante en una entrevista al diario Tuttosport de Italia. Tal parece que el camino del subcampeón queda en el norte de Lombardía.



“Tarde temprano Luka Modric va a jugar en Italia. Como muchos croatas de su edad, ha crecido viendo fútbol italiano y, por lo que sé, quiere ser importante en el Inter de Milán y en la Serie A. Además, con la llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus, el futbol italiano toma más valor y eso es bueno para él”, declaró el agente Marko Naletilic este lunes. Sus palabras han hecho eco en el mundo, a causa de los rumores que sacan a Modric del Real Madrid.



Luka Modric ya ha barajado la posibilidad de cumplir el sueño de jugar en el Inter de Milan durante este verano en el mercado de fichajes. Se ha hablado de una oferta de 10 millones de euros por temporada en la que también se le ofrecía la posibilidad de retirarse en el futbol chino pero parece que, poco a poco, el mejor jugador del Mundial se va olvidando de esos cantos de sirena y se centra en su temporada con el Real Madrid.



Luka Modric fue ovacionado por todos los hinchas madridistas en su regreso al Bernabéu, en un acto para sentirlo cómodo en el equipo. Julen Lopetegui y la dirigencia del club lo quieren y para ello deberán mejorarse su contrato salarial anual. Quiere ser uno de los mejores pagos de la plantilla para no caer en rebeldía y Florentino Pérez lo tiene muy en claro.