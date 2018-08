Luka Modric ha sido clave en Real Madrid desde que se puso la camiseta merengue para la temporada 2012-13 de la mano de José Mourinho. A su arribo se ganó el titularato no solo con 'Mou', sino también con los técnicos que vinieron luego del portugués. Sin embargo, en los últimos días se ha hablado sobre un posible traspaso del volante croata al Inter de Milán de la Serie A de Italia.

No obstante, tal parece que Luka Modric se terminará quedando en Real Madrid y dejaría 'en visto' al conjunto italiano. Y es que los blancos subieron una imagen a su cuenta oficial en Instagram en la que dan a entender que el ex mediocampista seguirá con ellos en la temporada 2018-19 de la Liga Santander que está a poco de comenzar. No iría al Inter.

A modo de historia, Modric aparece con la tercera camiseta del Madrid para la campaña que se viene. La nueva indumentaria la acaban de lanzar y no solo el internacional con la Selección de Croacia es parte de la publicidad; Karim Benzema, Gareth Bale, Lucas Vázquez y el alemán Toni Kroos también aparecen.

Como se recuerda, el pasado lunes el diario La Gazzetta dello Sport sostuvo que la dirigencia neroazzurra tiene hasta el plan para cuando el crack merengue deje posiblemente Giuseppe Meazza. Le asegurarían un pase a la Superliga China en el Jiangsu Suning, club que tiene el 70% de las acciones de la institución italiana.

Luka Modric lo ha ganado todo con la camiseta del Real Madrid. Fue uno de los mejores jugadores del pasado Mundial Rusia 2018, se llevó el Balón de Oro de ese torneo y también apunta como uno de los favoritos llevarse el mismo galardón, pero que entrega la conocida revista France Football.