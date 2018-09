Las discusiones sobre quién es mejor del planeta fútbol, son cosas de todos los días; sin embargo, hay que escuchar voces autorizadas. Un de ellas, es Luis Enrique, ex técnico de Barcelona y ahora de la Selección de España.



Hace unos meses solo se incluía en el tema a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo; sin embargo, esto cambió luego que aparezca en la lista Luka Modric , quien fue acreedor del Balón de Oro en el Mundial Rusia 2018.



En la rueda de prensa previa al partido de este martes entre España y Croacia, a la pregunta de si considera al jugador croata Luka Modric el mejor del mundo en estos momentos, Luis Enrique respondió: "El premio al mejor jugador del mundo se lo daría a Messi, está un paso por delante de todos los demás. Otra cosa es si hablamos de títulos o de lo que han ganado".



Croacia jugará ante España su primer partido oficial tras la final del Mundial que perdió ante Francia y se presenta en el estadio Martínez Valero de Elche liderada por Luka Modric, quien fue elegido mejor jugador de la cita mundialista y que opta a diferentes premios individuales como el 'The Best' de la FIFA.



El técnico asturiano no quiso desvelar si hará muchas rotaciones tras haber jugado el pasado sábado en Inglaterra, ya que apuntó que sería darle ventaja a su colega en el banquillo croata, Zlatko Dalic, que ya cuenta con la de poder afrontar este encuentro con un mayor descanso de sus jugadores.



"No voy a dar pistas al señor Dalic. Nosotros tenemos la ventaja de jugar en casa, en Elche, que nos va a apoyar al máximo, pero hemos tenido menos descanso para preparar el partido", señaló.



