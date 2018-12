Es el símil de Carlos Bianchi. Marcelo Gallardo ha alcanzado la gloria en River Plate. Si hace una década, al cuadro ‘Millonario’ no podría considerársele copero, con la llegada del ‘Muñeco’ al Monumental de Núñez, la institución se ha vuelto un equipo que no para de ganar torneos internacionales. Primero fue la Copa Sudamericana, luego la Recopa y ahora dos títulos de la Copa Libertadores, que lo hacen el técnico más cotizado en Sudamérica en la actualidad.



Con el equipo preparado para el Mundial de Clubes, el Beto Alonso, uno de los históricos del cuadro ‘Millonario’, no dudó en llenar de elogios al actual entrenador de River. "Gallardo tranquilamente puede ser el técnico del Real Madrid ", expresó en relación a sus cualidades como técnico. Además, se refirió a la reciente consagración y las distintas alegrías que obtuvo el DT contra el Xeneize: "Boca no quiere enfrentarse al River de Gallardo".



El Beto definió la obtención de esta Libertadores ante el rival de toda la vida como "el título más importante en toda la historia de River". Y se ilusionó con el Mundial de Clubes: " Real Madrid no está pasando por su mejor momento, es la gran oportunidad".



River Plate, ganador de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca Juniors en el Santiago Bernabéu, acudirá al Mundial de Clubes que se disputará en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) con una lista de 23 futbolistas en la que no hay sorpresas y la principal ausencia es la del defensa Luciano Lollo, lesionado.



La lista de convocados, difundida por la FIFA tras comunicarla oficialmente River Plate, incluye como tercer portero a Enrique Bologna, recuperado de la lesión en la rodilla izquierda que le obligó a pasar por el quirófano en octubre.