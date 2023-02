Con la obtención de una Champions League, Marcelo se despidió del Real Madrid en el final de la temporada 2021/2022. Tras no estar en los planes de la dirigencia madridista (no le renovaron contrato), el futbolista brasileño dejó el Santiago Bernabéu. Producto de la falta de minutos y pocas oportunidades en el primer equipo, el lateral izquierdo consideró que no se despidió de la mejor de manera del club de sus amores.

“Sabía que no era titular y dije: ‘¿Qué puedo hacer para ayudar al equipo?’. Estaba jodid* por no jugar. No hay ningún jugador que diga que está contento por estar en el banquillo. Y si lo dice, está mintiendo. Es imposible”, indicó el brasileño en entrevista con ESPN.

A su vez, confesó como se sintió con el hecho de ser capitán, pero no participar de los distintos partidos: “Es jodid* ser capitán y no jugar. Y decir a tu hijo que el entrenador no cuenta contigo, pero esa temporada fue la mejor porque aprendí muchísimo cómo ser humano”, aclaró sobre el último año que vistió la camiseta merengue y se coronó campeón de la UEFA Champions League.

Marcelo considera el Real Madrid su casa, donde ha “aprendido todos los valores del club”. “Aprendí de Casillas, Raúl, Ramos... irme de casa fue difícil, pero siento que no me he ido del Madrid. No estoy ahora en el Madrid, pero no he ido. Me veo regresando, intentando ayudar a los niños”, dijo el lateral.





Palabras a Real Madrid

Solo agradecimiento es lo que tiene el futbolista brasileño para Real Madrid y se ve reflejado en sus últimas palabras donde afirma que fueron buenas épocas vistiendo la camiseta ‘merengue’. Además, aprovechó en agradecer a todos los que lo apoyaron. “Siempre vivo el momento y el momento es ahora. Yo solo tengo palabras de agradecimiento a todos los que me han rodeado. Siempre me han ayudado a sentirme yo. El fútbol tiene una parte que te hace sentirte más de lo que eres. Ganas títulos con 18 años y puedes equivocarte, pero tienes que tener personas que te pongan los pies en el suelo”, afirmó Marcelo.





