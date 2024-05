Girona y Barcelona se ven las caras este sábado 4 de mayo desde las 11:30 a.m. (en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay y Brasil), en el compromiso correspondiente a la trigésima cuarta jornada de LaLiga 2023-24, a llevarse a cabo en el Estadio Montilivi, ubicado en la ciudad de Gerona (España). A continuación conocerás los detalles del encuentro y qué canales de TV cuentan con los derechos para transmitirlo.

Barcelona llega a este partido después de vencer por 4-2 al Valencia, en el duelo válido por la jornada 32 de LaLiga 2023-24. Si bien fue un trámite complicado para los azulgranas, especialmente en el primer tiempo, consiguieron imponerse con un ‘hat-trick’ de Robert Lewandowski; Hugo Duro y Pepelu marcaron los goles de los ‘Murciélagos’.

Con este resultado, el Barça sumó 73 puntos en la tabla de posiciones y se ubicó en la segunda casilla de la tabla de posiciones, por detrás del Real Madrid que tiene 84. En total, los culés registran 22 triunfos, siete empates y cuatro derrotas en los 33 partidos ligueros que ha disputado en la presente temporada. Asimismo, han marcado 68 goles y han recibido 39.

Con los de Carlo Ancelotti en lo más alto de LaLiga, el Barcelona necesitará de un milagro si desea arrebatarle la punta. Fuera de eso, es innegable que la campaña de Xavi Hernández ha sido decepcionante y se fue al tacho por el pésimo abril que tuvieron, donde no solo cayeron en el clásico y desecharon sus mínimas opciones de campeonar, sino también quedaron fuera de la Champions League en cuartos de final.

Respecto al encuentro con el Valencia, Xavi fue autocrítico y reconoció que su equipo tuvo muchos inconvenientes para imponer su juego. El estratega catalán consideró que necesitaron mayor tranquilidad para definir mejor algunas jugadas. “Nos ha hecho daño. A la que recuperan, saltan Peter o Hugo Duro. Nos han hecho daño con cuatro o cinco jugadas. Hay que mejorar esa pausa y tranquilidad”, sostuvo en conferencia de prensa.

Asimismo, el nacido en Tarrasa no le corrió a la interrogante sobre su continuidad y cómo así decidió cambiar de opinión de un momento a otro, cuando hace un par de meses había hecho público su partida para cuando finalice esta campaña. “En el mes de enero creí que era el responsable de los malos resultados y quise dar un paso al lado. En los meses siguientes las cosas cambiaron. El Barça es una montaña rusa. A los culés nos pasa esto, un día nos va todo bien y al siguiente lo destrozamos todo”, explicó.

Finalmente, Xavi no ocultó la desazón de su plantel por no haber ganado ningún titulo esta temporada, algo que obviamente no los deja tranquilos. Eso sí, aseguró que es una situación que esperan revertir en el curso que se aproxima. “Hay jugadores que ganan títulos y están enfadados porque no hemos estado a la altura de las circunstancias. Lo intentaremos la próxima temporada. Pero la actitud no ha faltado nunca”, puntualizó.

Girona, por su parte, llega a este partido después de vencer por 2-0 a Las Palmas, en el encuentro disputado el pasado sábado 27 de abril en el Estadio Gran Canaria. Los pupilos de Míchel han realizado una campaña histórica, peleando palmo a palmo con los grandes y, si bien no replicaron todo lo bueno que hicieron en la primera parte del campeonato, continúan en puestos de Champions League y desean ganar este fin de semana para seguir asegurándose dicho boleto.

El encuentro entre Girona y Barcelona está pactado para este sábado 4 de mayo desde las 11:30 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 1:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 12:15 p.m.; en México a las 10:30 a.m.; mientras que en España a las 6:30 p.m.

El partido entre Girona y Barcelona se jugará en el Estadio Montilivi y será transmitido para Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su plataforma de streaming en Star Plus. Recuerda que si no cuentas con ninguna de estas opciones, también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

