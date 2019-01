¿Dos chilenos en Camp Nou? Barça quiere a Maripán para verano y ya tiene una respuesta del Alavés

Guillermo Maripán es uno de los jugadores chilenos que mejor está haciendo las cosas en el extranjero. Es por eso que, de cara al mercado de fichajes de verano 2019, el FC Barcelona se ha interesado en sus servicios, según Radio Cooperativa de Chile.

El defensor central de 24 años gusta en Camp Nou y ante una posible marcha de Umtiti en junio, el club catalán lo tiene el gran candidato a reemplazarlo. Su performance en los últimos meses ha sido tan buena que también ha despertado el interés de otros clubes como AS Roma, Fenerbahce, Spartak, Lokomotiv y Krasnodar.

Los rumores del interés del FC Barcelona por Maripán ya llegaron a oídos de los altos mandos del Alavés. Sergio Fernández, director deportivo del club, aclaró que a sus oficinas no han llegado ofertas formales por el chileno, aunque reconoció que estas no tardarán en aparecer ante el buen nivel que viene mostrando en LaLiga Santander.



"A nosotros no nos ha llegado ninguna propuesta formal por Guillermo. Somos conscientes de que si sigue jugando al nivel que está, si sigue mejorando y creciendo como lo ha hecho hasta ahora va a ser normal que llame la atención de grandes equipos de Europa. Pero hasta el día de hoy todo ha quedado en simples rumores", dijo Fernández a Radio Cooperativa.



"Para nosotros Guillermo no está en venta, es uno de los activos más importantes que tenemos en estos momentos tanto a nivel deportivo como también económico. Simplemente escucharíamos una propuesta si fuera del nivel y del calibre de lo que nosotros consideramos que actualmente es Guillermo Maripán en el panorama futbolístico", agregó.

Habla el representante de Maripán

A diferencia del director deportivo del Alavés, el representante de Maripán, Marcelo Contreras, explicó a El Gráfico Chile que el FC Barcelona viene siguiendo hace un tiempo al defensor. "Ya lo venían mirando desde hace un tiempo y que estén Arturo y Munir es bueno, porque lo conocen", dijo.